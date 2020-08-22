Çakarlı araçla yolu kesilen kişi bıçaklandı; araç satışa çıkarıldı

İstanbul Hadımköy’de Dadaş Aras adlı vatandaşın önü dün öğlen saatlerinde çakarlı bir araç tarafından kesildi. M.E.U,’nun saldırısına uğrayan Ara, tedavi altına alındı.

İddiaya göre çakarlı aracı kullanan M.E.U, Dadaş Aras’a selektör yaparak durmasını istedi. Aras da durmayınca M.E.U, Aras’ın aracının nünü kesti. Kendisini polis olarak tanıtan M.E.U, Aras’ın araçtan inmesini istedi. Aras araçtan inmeyince M.E.U Aras’a küfredip bıçakladı.

Halk TV'ye konuşan Sedat Aras, olayın Hadımköy’de yaşandığını söyleyerek, “ Yol üzerinde askeriye bölgesinde Çakarlı araçla kardeşimin aracına selektör yapıyor. ‘Polisim’ diyor. Kardeşim de kimlik istiyor. Küfrediyor kardeşime. Kardeşim de o anda kamera ile yaşananları çekiyor. O da kamerayı almak için kardeşimi bıçakla saldırıyor. Kardeşim 7 yerinden bıçaklanıyor. Araçta bulunan paramızı, araç anahtarını alıp olay yerinden kaçıyor. Kaçtıktan sonra da aracı bir internet sitesine koyup satışa çıkarıyor. Aracı Beylikdüzü’nde buldular ama gözaltı olmadı”

Aras, kardeşinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

"Silahı vardı, polisim diyerek ehliyet istedi"

Bıçaklanan kişi, tedavi altına alındığı hastanede olay sırasında yaşadıklarını anlattı. 28 yaşındaki Dadaş Aras, olayı yol verme tartışması üzerine yaşandığını söyledi. Aras, kendisini bıçaklayan kişinin polis olduğunu söylediğini, silahı olduğunu ve kendisinden ehliyet istediğini söyledi.

Öte yandan M.E U.’nun, bir tekstil firmasının sahibinin oğlu olduğu öğrenildi. Savcılık, 6 farklı suç kaydı bulunan M.E. U., hakkında yakalama kararı çıkartarak, yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

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