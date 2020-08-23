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Çakarlı araçla yol kesip vatandaşı bıçaklayan Muhammed Enes Uysal yakalandı!

Gözaltına alınan Uysal'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi

23 Ağustos 2020 18:01

Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan Muhammed Enes Uysal Avcılar'da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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