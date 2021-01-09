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Boğaziçililerden “yuh yuh” klibi

09 Ocak 2021 09:00

Boğaziçi Üniversitesi müzisyenleri, Mahzuni Şerif’in ‘Yuh Yuh’ parçasını rektör atanan Melih Bulu için yeniden yorumladı ve klip çekti.

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan eski AKP milletvekili aday adayı Prof.Melih Bulu’ya yönelik eylemler sürüyor. Rektörün atamayla değil, üniversite içinde yapılacak bir seçimle belirlenmesi gerektiğini belirten öğrenciler, Mahzuni Şerif’in ‘Yuh Yuh’ parçasını yeniden yorumlayarak kampüs bahçesine söyledi. 

TIKLAYIN - Prof. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı, öğrenciler ve öğretim üyeleri karara tepkili

 

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Boğaziçi ÜniversitesiMahzuni Şerif’in ‘Yuh Yuh’ parçasıyuh yuhrektör protestosuşarkımelih bulu

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