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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden "Kayyum rektör istemiyoruz" videosu

03 Ocak 2021 16:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 5 üniversitenin rektörü değişti. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan ve daha önce AKP’den milletvekili adayı olan Prof. Melih Bulu’ya öğrenciler tepki gösterdi. Sosyal medyada #KayyumRektörİstemiyoruz etiketiyle öğrenciler tepkilerini dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Boğaziçi Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi’nin rektörleri değişti.

Yayımlanan karara göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Melih Bulu, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü’ne Mehmet Durman, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.

2002 yılından bu yana AKP içinde çeşitli görevlerde yer alan ve son olarak İstanbul 1’inci Bölge’den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniveristesi’ne rektör yapılması öğrencilerin tepkisine neden oldu. Twitter’da açılan #KayyumRektörİstemiyoruz etiketiyle binlerce tepki mesajı paylaşıldı. Öğrenciler son olarak ise çektikleri video ile tepkilerini gösterdiler.

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Melih Bulu kimdir?

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