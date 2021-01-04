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Boğaziçi

Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına vurulan polis kelepçesi böyle görüntülendi

04 Ocak 2021 17:23

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, 1 Ocak gecesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasına karşı yaptığı eyleme polis müdahale etti. Gözaltına alınan 4 öğrenci serbest bırakılırken, polisin üniversitenin kapısına kelepçe vurması kameralara yansıdı. 

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, 1 Ocak gecesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasına karşı eylem yaptı. Eyleme polisten müdahale geldi. Kampüse doğru ilerleyen öğrencileri engellemek isteyen polis, kampüsün kapısına kelepçe vurdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu. 

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektör atamasına karşı yaptığı eyleme müdahale: Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden rektör atamasına karşı eylemde: "AKP elini üniversiteden çek"

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