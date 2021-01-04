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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin 'Melih Bulu' eylemine müdahale; gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Öğrenciler, Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasını protesto etti

04 Ocak 2021 16:41

İsmail Ahmet Yeniçeri

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, 1 Ocak gecesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasına karşı yaptığı eyleme polis müdahale etti, bazı öğrenciler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı. 

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, 1 Ocak gecesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasına karşı eylem yaptı. "Kayyum rektör istemiyoruz", "AKP elini üniversitelerden çek", "Melih istifa" sloganlarıyla Güney Kampüs kapısı önünde basın açıklaması yapan öğrenciler, Kuzey Kampüs'te konuya ilişkin bir açık forum düzenledi.

Ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, kol kola girip yürümek istedi. Polis müdahale etti, bazı öğrenciler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.

TIKLAYINIZ - Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden rektör atamasına karşı eylemde: "AKP elini üniversiteden çek"

 

 

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