Boğaziçi'de öğretim üyelerinin rektörlük binasına sırt dönme eylemleri sürüyor

AKP'den daha önce milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun 2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesinin rektörlüğüne atamasına karşı protestolar sürüyor. Protestoların ilk günlerinde rektörlük binasına sırtlarına dönem eylemi yapan öğretim üyeleri eylemlerini sürdürüyor.

Her gün olduğu gibi bugün de rektörlük binası önünde toplanan akademisyenler, sırtlarını binaya dönerek açıklama yaptı.

TIKLAYIN - Prof. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı, öğrenciler ve öğretim üyeleri karara tepkili