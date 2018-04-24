Bodrum'da balık yerken yakalanan katil zanlısı: Demek buraya kadarmış, su akar yolunu bulur...

Adana'daki lüks bir restoranda 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi olarak aranan Kemal Daş (56), Bodrum'da bir restoranda balık yerken yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Kemal Daş polislere "Demek buraya kadarmış" dedi. Cinayetin ardından kayıplara karışan Kemal Daş'ın yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de devreye girdi. Ekipler tüm yurtta aranan KemakDaş'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde lüks bir otelde kaldığını tespit etti. Bodrum'a giden ekipler, Kemal Daş'ı balık restoranında yemek yerken yakaladı. Karşısında polisleri gören Kemal Daş, "Demek buraya kadarmış" dedi. Adana'ya getirilen ve ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemeye sevk edilirken gazetecilere "Su akar yolunu bulur" diyen Kemal Daş tutuklandı.