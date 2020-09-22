Birbirlerinin telefon numaralarını paylaştılar! Ercan Taner-Fatih Altaylı kavgasının nedeni ortaya çıktı

Ercan Taner ile Fatih Altaylı, sosyal medya ve televizyon canlı yayınında sert tartışmalar yaşadı. Taner'in sosyal medyadan "Şerefsizlik yapma" mesajı sonrası Altaylı, tecrübeli spikerin telefon numarasını kameralara gösterdi. Taner de Altaylı'nın numarasını sosyal medyadan paylaşarak karşılık verdi. Altaylı ile Taner arasındaki kavganın nedeni de ortaya çıktı. Taner, daha sonra yanlış anlaşılma olduğunu belirtti.

Fatih Altaylı Bloomberg'te çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen'in açıklamaları esnasında konuşan Altaylı'ya Ercan Taner sert yanıt geldi. Altaylı'nın spor basınında yaşanan krizlerle ilgili açıklamaları esnasında TRT Spor spikeri Ersin Düzen'in TRT ve TFF'den toplamda 500 bin TL kazandığını iddia etmesi üzerine sosyal medyadan sert mesajlar yazdı.

Ercan Taner Twitter hesabından, "Ya Fatih Altaylı sen ne işsin? Dürüst insanlara sallama Fatih Altaylı. Ben seni arıyorum telefonu bile açmıyorsun Fatih. Şerefsizlik yapma Fatih Altaylı. Sağa sola saldırma Fatih Altaylı" açıklamalarında bulundu.

Ercan Taner'in mesajları sonrası açıklamalar yapan Altaylı, "Ercan Taner kafan mı iyi? Beni arıyormuşsun, açmıyormuşum. Ulan telefon burada duruyor. Kim bilir hangi numarayı arıyorsun? Ercan Taner bu akşam iş tuttuğun çeteye laf ettim diye mi hakaret ediyorsun. Seninle yargıya gideceğiz kardeşim. Ercan Taner'e birileri 'Fatih Altaylı'ya saldır' talimatı veriyor. Benim yayında olduğumdan bile haberi yok. Böyle utanmaz bu adamlar." ifadelerinde bulundu.

Yaşanan gerilim sonrası Fatih Altaylı, cep telefonuna Ercan Taner tarafından aramayı kameralara gösterdi. Bu esnada tecrübeli spikerin telefon numarası ekranlara yansıdı.

Daha sonra Taner de, Fatih Altaylı'nın telefon numarasını paylaştı. Tecrübeli spiker paylaşımda, "Canlı yayında benim telefon numaramı veren arkadaşın telefonu. Sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.

Kavganın nedeni ortaya çıktı

Yeniçağ'dan Süha Çardaklı'nın haberine göre spiker Ercan Taner'in, Fatih Altaylı'nın Ersin Düzen ile ilgili "TRT'den aylık 400 bin TL kazanıyor" ifadelerinde geçen 'Ersin' ismini 'Ercan' olarak anladığı ve bu nedenle Altaylı'yı hedef aldığı öğrenildi.

Diğer yandan HaberTürk editörü Ayhan Şensoy da Ercan Taner'in Fatih Altaylı'yı aradığını ve özür dileyerek tweetleri kendisinin atmadığını söylediğini bildirdi.

Şensoy, şu paylaşımlarda bulundu:

"Ercan Taner program sonrası Fatih Altaylı'yı aradı ve o tweetleri kendisinin atmadığını söyledi. Altaylı'dan özür diledi.

Bloomberg HT'de Emin Çağlar ve Fatih Altaylı'nın yaptığı programın editörü benim. Nereden biliyorsun diyenlere toplu yanıt olsun."

Ercan Taner de Twitter hesabından durumu yanlış anladığını ifade eden bir paylaşımda bulunmuş, bazı tweetlerini silmişti.

İşte Taner'in o tweetleri;

TIKLAYINIZ - TRT Spor sunucusu Ersin Düzen'den Fatih Altaylı'ya sert çıkış: Bu benim son yayınım olsa bile...