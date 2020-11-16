Bir Başkadır’ın oyuncuları T24’e anlatıyor: 'Onlar güçlü, ülke bizim' kibri ile yüzleşilmeli

Berkun Oya’nın yazıp yönettiği Netflix Türkiye’nin yeni orijinal dizisi 'Bir Başkadır'ın 7 karakteri diziyi ve Türkiye’yi T24'e anlattı.

Dizide başörtülü danışanına ön yargı ile yaklaşan bir psikiyatrist olan 'Peri' isimli karaktere hayat veren Defne Kayalar, Heja Bozyel'in "Hayatımızda çok fazla 'Peri' var. Hayatımızdaki 'Meryem'leri tanımamız da çok önemli ama 'Peri'lerle yüzleşmemiz de önemli. Bunun ile ilgili ne söylemek istersiniz" sorusuna "Peri'lerle yüzleşmek önemli ama 'Peri'lerin de kendileriyle yüzleşmeleri gerekiyor. 'Peri'nin 'Ben bilirim', 'Onlar güçlü olan ama ülke bizim' gibi yerlerden anlamaya bugüne kadar hiç yanaşmamış olan yanı, aslında kendisiyle yüzleşmeye yanaşmamış olan yanı" yanıtını verdi.

'Peri'yi tek kelimeyle 'kibir' diye özetleyebilirim" diyen Kayalar, "İstanbul'a özel bir durum olduğunu da düşünmüyorum, genel bir kibir bu, umarım kurtulacağız" diye konuştu.

Kayalar, 'Peri' karakterinden yola çıkarak, 'herkesin içinde yüzleşmekten korktuğu duyguları olduğunu' vurguladı.

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