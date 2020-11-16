Bir Başkadır’ın oyuncuları T24’e anlatıyor: Birbirimizi sevmeyi unuttuk

Berkun Oya’nın yazıp yönettiği Netflix Türkiye’nin yeni orijinal dizisi 'Bir Başkadır'ın 7 karakteri diziyi ve Türkiye’yi T24'e anlattı.

Dizide iki kız kardeşten biri olan 'Gülbin' karakterini canlandıran Tülin Özen, Heja Bozyel'in "Dizide iki kız kardeş arasında yaşananlar aslında Türkiye'de yaşanan hikâye... Böyle yapımlar nihayet yapılabildiğine göre kız kardeşler arasındaki kutuplaşma da bir noktada bitebilir mi?" sorusuna "Biz birbirimizi seviyoruz, bunu unuttuk bence... Birbirimizi sevmediğimizi itiraf ettiğimiz anlar yaşadık, şimdi geri dönüyoruz, sevgisiz olmayacak çünkü..." yanıtını verdi.

Özen şöyle konuştu;

"Hepimiz birbirimizi seviyoruz, asıl karşı çıkılması gereken şey bunun unutturulmaya çalışılması olmalı"

"Herkesin buna niyetlendiği bir süreçten de geçtiğini de gördük. Tabii bunlar politik de hikâyeler. Biz toplumsal olarak bunu talep ediyor da olsak, ülke politikaları böyle şeyleri yönlendiriyor. Bizim bunu daha çok talep ediyor bir noktada durmamız gerek. Orada da barışma ve iletişime geçmek durumunda kalabiliyoruz. Dizi dertleşme adına güzel bir örnek ama ne kadar çaresiz bir yerde kalındığını da gösteriyor. Hepimiz birbirimizi seviyoruz, asıl karşı çıkılması gereken şey bunun unutturulmaya çalışılması olmalı. Biz birbirimizi seviyoruz, bunu unuttuk bence... Birbirimizi sevmediğimizi itiraf ettiğimiz anlar yaşadık, şimdi geri dönüyoruz, sevgisiz olmayacak çünkü."

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