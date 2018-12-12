T24 LogoT24 Logo
Haberler

Beylikdüzü'nde kar yağışı

12 Aralık 2018 13:57

Sıcaklığın düşmesiyle birlikte İstanbul'un batı bölümlerinde kar yağışı başladı. Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oluyor. Uzun zamandır İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Silivir, Çatalca ve Beylikdüzü'nde etkili olan kar yağışının ilerleyen saatlere doğru da devam edeceği belirtildi. Meteoroloji'den yapılan uyarı üzerine bu akşam saatlerinden itibaren Türkiye'nin büyük kesiminde kar yağışının etkili olacağı, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

ETİKETLER

Beylikdüzü&#39;nde kar yağışı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Şubat 2020

CHP Ankara Kongresi'nde cinsiyetçi söylem ortalığı karıştırdı; kürsüye pet şişe atıldı

Erdoğan'ın AKP'ye katılan yeni üyeyle yaptığı telefon konuşması salonda kahkahaya neden oldu

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı; neden özel hayata karışıyorsunuz?

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Erdoğan'ı eleştirdiğim için tehdit ediliyorum

Fotokapana takılan o görüntüler binlerce beğeni aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

"Ankara beni bulsun" diyen Mersinli Cihangir'i Ankara buldu...

Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener, dönemin MGK toplantısında ‘FETÖ ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24