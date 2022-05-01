Beşiktaş'tan Taksim'e çıkmak isteyen sendikalara polisten sert müdahale: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD- Sen), Umut- Sen ve Bağımsız Maden İşçileri Sendikası üyeleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Beşiktaş’tan Taksim’e geçmek isterken polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Maltepe Meydanı dışındaki yerlerde yasaklanmasına karşın birçok ilçede eylemler devam ediyor. Beşiktaş Çarşı girişinde bir araya gelen DGD- Sen, Umut- Sen ve Bağımsız Maden İş Sendikası üyeleri, “Daha fazla direniş, daha fazla zafer. Zincir böyle kırılacak. Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankart açarak Kartal Heykeli’nin bulunduğu tarafa “Taksim işçiye yasaklanamaz” sloganlarıyla ilerlemeye başladı.

Bu sırada çarşıyı bariyerlerle kapatan polis ekipleri, gruba müdahale etti. Arbede sırasında polisler, grubu abluka altına aldı. Umut- Sen Örgütlenme Koordinatörü Başkanı Başaran Aksu’nun da aralarında olduğu gruptakiler gözaltına alındı.

Gazetecilere de müdahale edildi

Polis, gözaltılar sırasında gazetecilere de müdahale etti. Görüntü alınmasını engelleyen polislerle gazeteciler arasında sık sık tartışma yaşandı.

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