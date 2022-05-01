1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen 192 kişi gözaltına alındı

T24 Haber Merkezi

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için farklı noktalardan Taksim Meydanı’na yürümek isteyen kişilere polis müdahale etti. 192 kişi darp edilerek gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyesi 5 öğrenci, Kafe- Bar Dayanışması’nda 3, Toplumsal Özgürlük Parti ve Halkevleri üyesi iki gruptan 12 kişi Taksim’e çıkarken gözaltına alındı.

ÇHD İstanbul Şube, Beşiktaş Akaretler’de Gençlik Komitesi üyesi 30’a yakın öğrencinin darp edilerek gözaltına alındığını duyurdu.

Beşiktaş da bir müdahale de HKP üyelerine gerçekleştirildi. Çok sayıda kişi müdahalede gözaltına alındı.

İnşaat Bir-Sen üyesi işçiler de Mecidiyeköy’den yürüyüşe geçti. Polis burada da işçilere müdahale etti.

ÇHD’den yapılan son bilgilendirmede, “Devrimci Hareket, Mücadele Birliği ve Devrimci Parti’den çok sayıda gözaltı var. Uğurcan Gün ile Halil Yakut isimli 2 kişi Taksim Meydan’ından gözaltına alındılar.1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyen İnşaat-İş ve Enerji-Sen işçileri gözaltına alındı. 9 işçi gözaltında. Emeğin Gücü’nden 2 kişi de Cevahir önünden gözaltına alındı. Devrimci Hareket ve Devrimci Gençlik Dernekleri’nden toplam 26 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Bu sırada çekim yapan Gazete Yolculuk muhabiri Buse Söğütlü’nün de gözaltına alındığını öğrendik. Cevahir AVM önünden, Emeğin Gücü ve Kataşsen üyesi 8 işçinin gözaltı bilgisi geldi. Sabah saatlerinden itbaren gözaltına alınanlar sağlık kontrolü için Bayrampaşa hastanesine götürülüyor. Avukat arkadaşlarımız, hastanede otobüs içinde müvekkillerimize işkence ve taciz uygulandığını bildirdi. Bir müvekkilin omzu çıkmış." denildi.

Bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"Meslektaşlarımızı hastaneye çağırıyoruz. Basından gördüğümüz HKP gözaltıları ile birlikte toplam yaklaşık gözaltı sayısının 130 olduğunu söyleyebiliriz. Gözaltıların büyük kısmının sağlık kontrolü ardından Vatan Emniyet'e getirilmesini bekliyoruz. Ancak öncesinde Bayrampaşa hastanesinde avukat desteğine ihtiyacımız var"

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kapsamında bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunmak, Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakmak ve basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanında miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına, Valiliğimizce gerekli izinler verilmiştir. Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak; izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan ve slogan atan, güvenlik güçlerimizin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 164 şahıs yakalanmış ve haklarında işlem başlatılmıştır." denildi.