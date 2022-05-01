Pandemiyle geçen iki yılın ardından 1 Mayıs tekrar alanlarda kutlanıyor: "Başka bir düzen tek adamın değil üretenlerin yönetmesidir"

T24 Haber Merkezi

Pandemiyle geçen iki yılın ardından 1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl Türkiye'nin dört bir yanında kutlandı.

İstanbul'da buluşma adresi Maltepe

1 Mayıs İşçi Bayramı için Maltepe miting alanında toplanan sendikalar, emek örgütleri, siyasi partiler ve işçiler kortej yürüyüşlerini tamamladı. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de içinde olduğu tekne Maltepe'ye yanaştırılmadı.CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat, kıyıya yüzerek ulaştı.Özlem Gürses ve Bülent Parlak'ın sunumu ile başlayan 1 Mayıs programında Bandista grubunun ardından sahneye Ruhi Su Dostlar Korosu çıktı. Korodakiler şarkılarını söylerken ellerinde "Gezi Onurumuzdur" dövizleri tuttu.

Ardından DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Hayatta kalmak için, bu düzeni değiştirmek için hep birlikte mücadele veriyoruz. Bu meydanda zamları hayır diyenler var, açlık sınırının altına gerileyen asgari ücretin artırılması için mücadele verenler var. Bu meydanda her türlü eşitsiziliğe karşı eşitlik talebiyle mücadele eden, artan şiddete rağmen bir gece yarısı çıkarılan kararnameyle çıkılan İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkan kadınlar var." diyerek alandakilere seslendi.

Arzu Çerkezoğlu şöyle devam etti:

"Bu düzeni birlikte değiştireceğiz. Başka bir düzen, ayakların baş olmasıdır. Evet tek adamın değil üretenlerin yönetmesidir. Başka bir düzen Emeğin Türkiyesi’dir."

Gezi davasından tutuklananlardan mesaj: Zulme karşı direneceğiz, birlikte kazanacağız

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan ve tutuklanan Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın Silivri ve Bakırköy'den Maltepe'deki miting alanına mesaj yolladı. Mesajda, "1 Mayıs'ı, Taksim'de kutlayacağımız günlerde hep birlikte olacağız, zulme karşı direneceğiz, birlikte kazanacağız” ifadesi kullanıldı.

TİP 1000 Mücella Yapıcı fotoğrafıyla yürüdü

Türkiye İşçi Partisi üyeleri, ellerinde Gezi davasında 18 yıl ceza alan Mücella Yapıcı'ının fotoğrafıyla yürüdü.

Fotoğraf: Candan Yıldız

Fotoğraf: Candan Yıldız

Yürüyüşte, "Dostlarımızı geri alacağız, tekrar özgür olacaklar!", "Gezi kazanacak, Gezi onurumuzdur" sözleri tekrarlandı.

Ankara’da 1 Mayıs’a Tandoğan ev sahipliği yaptı

Ankara’da emekçilerin adresi Tandoğan Meydanı oldu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar kutlamalara katılan isimler arasındaydı. Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın mesajları Ankara’da da okundu.

İzmir’de 1 Mayıs on binlerce kişinin katılımıyla kutlandı: "Ey muktedirler, korkun bizden"

İzmir' de, 1 Mayıs İşçi Bayramı on binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp Gündoğdu Meydanı'na yürüyen işçiler, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganı attı. Kutlamalara katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ey muktedirler, korkun bizden. Açlığımızdan, dürüstlüğümüzden, aşkımızdan korkun. Sel gibi büyüyen dayanışmamızdan korkun. Ey kendini hükümdar sananlar, Mumculardan korkun, Denizlerden korkun, Ali İsmail Korkmazlardan korkun, ağaçlardan korkun, Gezi'den korkun, 1 Mayıs'tan korkun. Bu düzeni topla tüfekle değil, hakkımızla, vicdanımızla yıkacağız" dedi.

Diyarbakır’da 1 Mayıs kutlamasında Mızraklı'nın mesajı okundu

1 Mayıs için Diyarbakır'da toplanan sendikalar ve siyasi partiler kortej halinde alana girdi. Kutlamalarda tutuklu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın mesajı okundu.

Mızraklı mesajında, “Kapitalist modernitenin bizleri sarmalayıp boğmaya çalıştığı bir dönemde, insani temel ölçülerimizden biri olan emekle, değerlerimizi koruyup mücadele etmekteyiz. İnsana ve onun ortaya çıkardığı emeğe saldırılar pervasızca devam etmektedir. Böylesi bir dönemde demokratik modernite de ısrar eden, tarafını belli eden, cesaretle ve azimle emeğin mücadelesini sürdüren herkesi saygıyla selamlıyorum. Emekleriyle dünyamızı şekillendiren emekçilerin 1 Mayıs işçi bayramını kutluyor, özgür ve eşit bir yaşama olan inancımla bu zorlu mücadele de hepimize başarılar diliyorum.” dedi.

Bursa’da “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganı

Gazete Duvar’da yer alan habere göre Bursa 1 Mayıs’ında yürüyüş kortejine Türk-İş katılmadı. Türk Metal’in sosyal tesislerinde basın açıklaması yapan Türk-İş, mitinge katılmama gerekçesi olarak salgını gösterdi. Yürüyüşün başı ile sonu arasında yaklaşık bir kilometrelik mesafe ölçüldü. Sendika ve siyasi partiler, geçtiğimiz günlerde tepkiye neden olan Gezi Davası’nı da unutmadı. Altıparmak’ta “Her yer Taksim her yer direniş” sloganı atıldı.

Gaziantep’te işçiler: Bizim olan ne varsa sizden tek tek alacağız

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Antep Balıklı Parkı’nda yapılan açıklama ile başladı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğündeki 1 Mayıs kutlamalarına BİR-TEK SEN, EMEP, HDP, TKP, TİP ve SOL Parti temsilcileri, işçiler ve halk da katılım gösterdi. Açıklamada, “Antep’te yurttaşlar bayat ekmeğe muhtaç edilirken, kentin asalak sermayesi avuçlarını kaşıyor. Mesele patronların çıkarı olunca en önde giden kentin yöneticileri, söz konusu işçilerin hakları olunca kapıları kapatıyor. Emekçi halklar en temel geçimini bile sağlayamaz durumda. Bizler düzenin gerçek sahiplerine ve onların temsilcilerine karşı sesleniyoruz: Bizim olan ne varsa sizden tek tek alacağız” denildi.

Sinop | Atılan ‘nükleer santral karşıtı’ sloganlara kızan Türk-İş üyeleri 1 Mayıs kortejinden ayrıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Hamsi Yolu mevkiinde toplanan yüzlerce STK ve sendika üyesi, sloganlar atarak Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyüşe başladı. Yürüyüşte ‘Gezi Parkı davası’ ve ‘nükleer santral karşıtı’ sloganlar atılmaya başlandı.

Atılan sloganlara kızan ve bunun İşçi Bayramı ile bir bağlantısının olmadığını belirten Türk-İş’e bağlı Yol-İş, Sağlık-İş, Belediye-İş ve Tes-İş sendikaları üyesi yaklaşık 60 kişilik grup, kortejden ayrılıp mitige katılmadı. Sendika üyeleri, Tuzcular Caddesi üzerinde kendi aralarında konuşmalar yaptı.

Türk-İş Sinop İl Temsilcisi Muhittin Durdu, “1 Mayıs bayramımız amacından farklı yönlere çekilmek istendiği için kortejden çekilmiş bulunmaktayız. Biz ayrı açıklamamızla ayrı yolda devam ediyoruz” dedi.

Yürüyüşe devam eden STK, sendika ve siyasi parti katılımcıları ise Uğur Mumcu Meydanı’ndaki mitinge katıldı.

Zonguldak’taki 1 Mayıs mitinginde arbede; Kadın Platformu Üyeleri alanı terk etti

Zonguldak’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sunucunun sahneden indirilmesini isteyen Kadın Platformu Üyeleri ile diğer sendika üyeleri arasında arbede yaşandı. Tarafların yatıştırılmasının ardından kutlamalar devam etti.

Eğitim Sen bayrakları ile alana giren Zonguldak Kadın Platformu üyeleri sahnede sunuculuk yapan Gülhan Yıldız'a tepki gösterdi. Sendika üyesi kadınlar Yıldız'ın sahneden inmesiyle alana girdi. Gülhan Yıldız'ın yeniden sahneye çıkarak sunuculuğa devam etmesi üzerine tartışmalar sahne önünde devam etti. Bu sırada diğer sendikaların üyeleri Kadın Platformu Üyeleri'nin tutumuna tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik fiziki müdahaleye dönüştü. Birbirine giren sendika üyelerini yine alanda bulunan diğer sendikacılar ayırdı. Tarafların yatıştırılmasının ardından kutlamalar devam etti. Kadın Platformu Üyeleri ise kutlamaların yapıldığı alanı terk etti.





