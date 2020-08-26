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Berat Albayrak: Ülkeyi parsel parsel verenler, bu iktidarı da öyle zannediyorlar

"Bulunan kuyunun yanında iki katman daha var"

26 Ağustos 2020 09:35

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Albayrak, enerji kaynaklarının nasıl kullanılacağı hakkında konuşurken fıkra anlatarak " 'Geçmişte birileri neleri peşkeş çektiyse, ülkeyi parsel parsel hangi fiyatlara verdiyse, bu iktidarı öyle sanıyor" dedi.

Albayrak, Karadeniz'deki 320 metreküp doğal gaz keşfine ilişkin olarak, "Bulunan kuyunun yanında iki katman daha var. Yüzde 30'luk bir pazarlık avantajı sağlayacağız. 2023'e giden süreçte ekonomik anlamda 83 milyonun hayatına, cebine direkt dokunacak, sadece bu gazda kalsak bile" açıklamasını yaptı. Söz konusu keşfin hem psikolojik hem de maddi olarak bir duvarı yıktığını savunan Albayrak, "2023'e giden süreçte ekonomik anlamda 83 milyonun hayatına, cebine direkt dokunacak sadece bu gazda kalsak bile" diye konuştu. 

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