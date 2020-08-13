Berat Albayrak'tan "çokomelli" esprisi: Umarım RTÜK ceza kesmez

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Albayrak, gençlere verilen yazılım eğitimi ile ilgili konuşması sırasında sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan "çokomeli" paylaşımlarına göndermede bulundu.

Albayrak, "Gençlere buradan güzel bir mesaj vereceğiz. Ne diyoruz? Çokomeli mi diyoruz. Çokomelli bir mesaj vereceğiz." dedi.

Ahmet Hakan'ın "Hoşunuza gidiyor mu?" sorusuna da Bakan Albayrak, "Ben çocukluğumda en çok çokomeli ve Eti Puf'u severdim. Eti Puf'un hindistan cevizlisi çok güzel olur" diye yanıt verdi. Hakan'ın isim vererek reklam yapmış olduklarını dile getirmesi üzerine Albayrak, "Umarım RTÜK ceza kesmez" dedi.