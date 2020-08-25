Albayrak'tan doğal gaz keşfi açıklaması: Bulunan kuyunun yanında 2 katman daha var, 83 milyonun cebine direkt dokunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'deki 320 metreküp doğal gaz keşfine ilişkin olarak, "Bulunan kuyunun yanında iki katman daha var. Yüzde 30'luk bir pazarlık avantajı sağlayacağız. 2023'e giden süreçte ekonomik anlamda 83 milyonun hayatına, cebine direkt dokunacak, sadece bu gazda kalsak bile" açıklamasını yaptı. Söz konusu keşfin hem psikolojik hem de maddi olarak bir duvarı yıktığını savunan Albayrak, "2023'e giden süreçte ekonomik anlamda 83 milyonun hayatına, cebine direkt dokunacak sadece bu gazda kalsak bile" diye konuştu.

Albayrak, NTV'de Seda Öğretir moderatörlüğünde Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin sorularını yanıtladı.

Ağırlıklı olarak Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin ülke ekonomisine etkisinden bahseden Albayrak, "Bu keşif Türkiye'yi dünya üreticisi haline getirecek. Türkiye'nin döviz fazlası vereceği bir dönem başlıyor. Keşif doğal gazı dışarıdan daha ucuz almamızı sağlayacak. Bu son süreç TPAO ve BOTAŞ'ı farklı bir lige çıkaracak. Bu keşiflerle birlikte bu iki şirketin halka arz sürecinin önü açılacak" diye konuştu.

Doğal gazın çıkarılma işlemine de değinen Albayrak, "Konuşulan rakamların altında çıkaracağız doğal gazı. Kaliteli bir çekilde çıkaracağız. Tamamen kendi imkanlarımızla çıkaracağız" dedi.

Albayrak, Doğu Akdeniz'de devam eden Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin "Yunanistan gerilimi devam ederse çatışma olur mu?" sorusuna da "Temennim olmaması yönünde. Biz ciddi bir milletiz biliyorsunuz. Konu vatansa, Atatürk ne diyor; gerisi teferruattır. Vatan sınırlarını ilgilendiren bir konuysa geri teferruattır" yanıtını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tarihi ve çok önemli bir dönemde bu yayın gerçekleşiyor. Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığını başlattık. Bunun meyvelerinden en önemlisini cuma günü aldık. Türkiye'nin tamamında bu müjde büyük hava yarattı.

Bulunan kuyunun yanında iki katman daha var. Yüzde 30'luk bir pazarlık avantajı sağlayacağız.

TPAO bugünkü kapasitesiyle bu gazı oradan çıkararak onu işleyecek en hızlı sürede 2023 olarak belirttik. TPAO en hızlı şekilde çıkaracak yapıya sahip. 2023 hedefi gerçekçi bir süredir.

2023'e giden süreçte ekonomik anlamda 83 milyonun hayatına, cebine direkt dokunacak sadece bu gazda kalsak bile.

Konuşulan rakamların altında çıkaracağız doğal gazı. Kaliteli bir çekilde çıkaracağız. Tamamen kendi imkanlarımızla çıkaracağız.

Türkiye enerji, ekonomi bağımlılığı anlamda yeni bir çağ başlattı. Bu bir duvarı yıktı. TPAO'dan yeni güzel haberler duymaya hazırlıklı olsunlar.

Bu keşif Türkiye'yi dünya üreticisi haline getirecek. Zihinsel bir devrim yaptık.

Türkiye'nin döviz fazlası vereceği bir dönem başlıyor.

Dünyada ekonomisi küçülmeyen, işsizliğin artmadığı, güllük gülistanlık bir ülke var mı? ABD'nin Avrupa'nın hali ortada.

Faturalara kesinlikle ve kesinlikle yansıyacak, aynı zamanda sanayicimizin enerji maliyetlerine, elektrik faturalarına da indirim olarak yansıyacak. 2023'ten önce yansıması için çalışıyoruz.

Keşif doğal gazı dışarıdan daha ucuz almamızı sağlayacak. Bizlerin yıllardır işbirliği yaptığı ülkeler, Rusya, İran'dır. Bu yeni dönem Türkiye açısından, bu ülkelerde yeni işbirliklerinin doğurabileceği bir süreci başlatıyor. Belki üretici ülke olarak farklı işbirlikleri yapacağız. Rusya en zor dönemimizde bile bizi yarı yolda bırakmadı. Teknik dönemde zorda kaldığımızda bile tedarikte zorlamadı. Bu açıdan ben yine ülkemizin, paydaşlarımızın menfaatine yeni bir sürecin doğacağını söyleyebilirim.

Benim kadar saldırıya uğrayan bir bakan arkadaşımız yoktur. Bana nasıl etkisi var biliyor musunuz. Çok büyük enerji veriyor. Çok doğru şeyler yapıyor ki birileri rahatsız oluyor.

Bu ülkenin en ama en bahtsız olduğu nokta muhalefet. Eğitimli kesim üzerinden öyle bir beyin yıkama var ki gerçekleri görememe. 83 milyonun bu haberden mutlu olmasına üzülen böyle bir muhalefet var mı? Türkiye'deki 3 muhalefet partisinin konuşmalarını yazan aynı akıl. Muhalefet açısından çok travmatik bir durum var. Muhalefet için bazen üzülüyorum.

Demokrat Parti'nin Başkan adayı Joe Biden'in sözlerinin muhatabı biz değil, muhalefet.

Türkiye eski modellerden milli modele geçiyor. Bunu yapalım bunu yapmayalım kolaycılığa kaçmayacağız.

Zamanında tehdit edilmiş bir bakanım ben. Korktum mu? Hayır. Neticelerini topluyoruz artık. Birkaç yıl içerisinde daha rahat göreceğiz.

Bu son süreç TPAO ve BOTAŞ'ı farklı bir lige çıkaracak. Bu keşiflerle birlikte bu iki şirketin halka arz sürecinin önü açılacak. Belki THY'den de daha büyük kapasiteye sahip firmalar olacak. Marka olacaklar. Biz bu alt yapıları döşüyoruz. Bununla ilgili önemli haberleri ileride göreceğiz inşallah

(Yunanistan gerilimi devam ederse çatışma olur mu?) Temennim olmaması yönünde. Biz ciddi bir milletiz biliyorsunuz. Konu vatansa, Atatürk ne diyor; gerisi teferruattır. Vatan sınırlarını ilgilendiren bir konuysa geri teferruattır.