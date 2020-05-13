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'Berat Albayrak beni bitirmeye çalışıyor' diyen Sedat Peker ağız değiştirdi: Dostlarımızı kullanarak beni bakan beye karşı kurdular

13 Mayıs 2020 16:29

Önceki videosunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili olarak 'Berat Albayrak beni bitirmeye çalışıyor' diyen organize suç örgütü liderliğinden hükümlü olan Sedat Peker, yeni videosunda ağız değiştirerek Bakan Albayrak'a karşı oyuna getirildiğini ve Albayrak'a karşı dolduruluşa getirildiğini iddia etti. 

 "Bakan beye karşı kötü bir düşünce içinde olduk"

Peker, yayınladığı yeni videoda, şu ifadeleri kullandı:

“Son iki buçuk senedir başımıza gelen her felakette, birileri tarafından, kendi dostlarımız da kullanılarak bizi 'bunu Berat Albayrak yaptırdı', 'bunu Bakan bey yaptırdı' diye şahsımızı devamlı kurdular. Bu süre içerisinde sayın bakan beye karşı kötü bir düşünce içinde olduk. Hiçbir şey yapmadıysak bile beddua ettik. Ancak gördük ki dostların yardımı ve yüce Allah'ın izniyle gördük ki, şahsımıza karşı yapılan bu kötülüklerin hiçbir tanesinden Bakan… (Video kesilmiş) Biz bunu gördük.”

‘ALBAYRAK BENİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYOR’ DEMİŞTİ

Peker, geçen hafta yayınladığı videoda ise yurt dışına çıkarken 'Cumhurbaşkanının uçağı gelecek' denilerek uçağının bekletildiğini anlatarak yurt dışına çıktıktan sonra gelen telefonda 'Berat Bey sakın yurtdışına çıkmasına izin vermeyin, gözaltına alın' denildiğini öne sürmüş ve şu ifadeyi kullanmıştı:

"Artık kafamın içinde bütün her şey netleşti. Kesinlikle Berat Bey beni yok etmek istiyor"

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