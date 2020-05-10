Gazeteci Önkibar, Sedat Peker ile Alaattin Çakıcı'yı barıştıran ismi açıkladı!

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Youtube üzeriden paylaştığı videoda organize suç örgütü liderleri Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştıran isimleri açıkladı.

Önkibar 25 yıldan uzun süredir Çakıcı ve Peker’İn arkadaşı olan Attila Yıldırım’ın devreye girerek iddia edilen husumeti bitirdiğini söyledi.

Sedat Peker İnfaz yasası ile Alaattin Çakıcı’nın serbest kalmasından kısa süre önce yurtdışına gitmiş gidişinin sebebini de işi olduğunu açıklamıştı.

Ancak Peker’in yurtdışında bulunmasının Çakıcı ile önceden aralarında olduğu ileri sürülen husumetten dolayı olduğu iddia edilmişti. Peker önceki günlerde yayınladığı bir videoda aralarında herhangi bir sorunun olmadığını söyleyerek iddialara cevap vermişti.