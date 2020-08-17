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Belarus'ta devlet televizyonu greve gitti; kanalın boş stüdyosu canlı yayınlanıyor

Kanalın bazı yöneticileri istifa etti

17 Ağustos 2020 14:06

Belarus devlet televizyonu personeli, Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'ya karşı kitlesel protestoları desteklemek için greve gitti. Greve giden kanal, boş kalan stüdyolarını canlı yayınlıyor. Kanalın bazı yöneticileri ise istifa etti. 

26 yıldır ülkenin Cumhurbaşkanlığını yapan Alexander Lukashenko'nun propagandasının yapıldığı Belarus 1 TV'nin protestoya katılması ülkede büyük yankı uyandırırken sosyal medyada da televizyonun boş stüdyo ile verdiği canlı yayın görüntüleri paylaşılıyor. 

Protestolara katılarak greve giden kanal çalışanları medya sansürünü sona erdirme ve seçim sonuçlarını geçersiz kabul etme çağrıları da dahil olmak üzere bir dizi talep içeren bir bildiri yayınladı. 

Grev, Cumartesi günü kanalın önünde düzenlenen ve "İnsanlara gerçeği gösterin" gibi sloganlar taşıyan pankartlar tutan binlerce kişinin yürüyüşü sonrasında geldi. Başlangıçta protestoları görmezden gelen kanala yalan haber yaptığı ve gerçekleri çarpıttığı nedeniyle tepki gösterilmişti. 

 

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