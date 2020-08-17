Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Güç paylaşımına açığım, anayasa değişiklikleri üzerinde çalışılmaya başlandı

T24 Dış Haberler

Protestoların sürdüğü Belarus'un Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, güç paylaşımına ve anayasayı değiştirmeye hazır olduğunu, ancak bunu eylemcilerin oluşturduğu baskı altında yapamayacağını söyledi.

Belarus devlet haber ajansı Belta'nın aktardığına göre Lukaşenko, güç dağılımını değiştirecek bir anayasa üzerinde çalışmaların başlandığını ifade etti.

Başkent Minsk'teki bir traktör fabrikasında açıklamalar yapan Lukaşenko, tartışmalı 9 Ağustos seçimlerinin tekrarlanmayacağını söyledi.

Muhalefete yakın haber platformu Tut.by'ın aktardığına göre Lukaşenko, "Zaten seçim yaptık. Ben öldürülene kadar seçim yapılmayacak" dedi.

Lukaşenko'nun konuşma yaptığı fabrikanın yaklaşık 5 bin çalışanı bu sabahtan itibaren greve gitmiş ve protestolara katılmaya başlamıştı.