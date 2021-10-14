Başarsoft CEO'su Küçükpehlivan: Haritalarımıza gizli iz bıraktık, mesela bir sokağa 'Necmettin' dedik; dünyaca ünlü firmalarda bu mayınlar ortaya çıktı

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Başarsoft CEO'su Alim Küçükpehlivan, dünyaca ünlü otomobil firmaları için harita üreten global bir firmanın, kendi ürettikleri haritaları usulsüz bir şekilde kullandığını söyledi. Küçükpehlivan, "Haritalarımıza gizli iz bıraktık, mesela bir sokağa 'Necmettin' dedik; dünyaca ünlü firmalarda bu mayınlar ortaya çıktı" diye konuştu.

Başarsoft CEO'su Alim Küçükpehlivan, T24 yazarı ve programcısı Füsun Sarp Nebil'in konuğu oldu. Başarsoft firmasının ürettiği haritaları global markaların usulsüz bir şekilde kullandığını söyleyen Küçükpehlivan, olayın detaylarını ve nasıl tespit ettiklerini şöyle anlattı:

"Biz harita işi yapıyoruz. Dışarıda gördüğümüz dünyayı bilgisayara modelleme işi aslında. 24 yıldır biz harita üretiyoruz. Otomobil firmaları şöyle, biz bu haritaları korumak için yıllar önce başka bir hukuki süreçte, baktık ki dünya bunu nasıl yapıyor? Gizli bir iz bırakma tekniği ile yapılıyormuş. 2012'de o zamanlar çalıştığımız Google firması haritaları bizden tedarik ediyor. Oraya verdiğimiz bazı haritalarda bazı ücra sokaklara çalışanlarımızın adını verdik, mesela Necmettin. O firma alınca Necmettin'i de alacak. Biz bu mayınları döşedik. Yıllarca bekledik. Pandemiden önce bu çoğu haritaların içinde bizim bu mayınlar ortaya çıktı. Biz de kendilerini uyardık. Hukuki süreci başlattık."

"Notere isimleri onaylattık"

Hukuki süreci başlatmadan önce noterden sokak isimlerini kendilerinin verdiğine dair onay aldıklarını belirten Küçükpehlivan, "Notere diyoruz ki, şu sokakta isim yoktur, biz ona Necmettin dedik. İsimler verdik. 2012 tarihinde gerçekten o sokakların bizim tarafımızdan verildiği kayıtlarımıza girmiş oldu. Türkiye'de bunu hızlı hallettik ve süreci geçtik. Avrupa mesela Başarsoft bu haritayı kendi mi üretti diye kanıt istiyor. Biz ona kanıtları sunduk" dedi.

"Avrupa firmalarının çoğunun tedarikçisi bu firma"

Bu usulsüz kullanımın, şirketleri için maddi zarara yol açtığını belirten Küçükpehlivan, "Doğrudan maddi satış değil, pazar payı anlamında da sıkıntılar var. Bildiğimiz büyük Alman, Avrupa firmalarının çoğunun tedarikçisi bu firma. Kentleşmenin çok arttığı bugünde, insanların veya malların bir yere ulaşması bir mühendislik sorunu. Kompleks bir dünyayla karşı karşıyayız. Haritalar bu sorunun çözümünde birinci adres. Dünyanın en üretilemez şeyi zaman. Önemli bir katkı. Başarsoft da bunu Türkiye'de sağlayan lider firmalardan biri" diye konuştu.

Orman yangınlarına haritalı çözüm

Küçükpehlivan ayrıca, haritalandırmanın farklı alanlarıyla ilgili de bilgi verdi. Orman Bakanlığı için haritalandırma projeleri ürettiklerini belirten Küçükpehlivan, şöyle konuştu:

"Ormanla ilgili çalışmamız Orman Bakanlığı ile maalesef bu yangın sezonundan önce imzaladığımız ama... Bu aralık ayında teslim edeceğimiz projede, gelen bir yangın ihbarından arazinin durumu, oradaki ormanın sıklığı, yaprak durumu gibi bilgilerle, meteorolojiden gelen bilgilerle, üniversitelerden gelen bilgilerle, yangının nereye doğru gidebileceğini modelleyip yangın ekiplerine sunan bir proje üzerinde çalışıyoruz."