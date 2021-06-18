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Barış Yarkadaş: Fatih Altaylı’ya da Sevilay Yılman’a da Veyis Ateş konusunda konuşma yasağı koydular

18 Haziran 2021 10:35

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, Habertürk TV yönetiminin, Veyis Ateş'le ile gündeme gelen iddialara ilişkin Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman‘a konuşma yasağı getirdiğini iddia etti. 

TV100’de katıldığı Ahu Özyurt’un ‘Sağlı Sollu’ programında konuşan Yarkadaş, "Fatih Altaylı’ya da Sevilay Yılman’a da konuşma yasağı koydular. Salı günü biz KRT’ye çağırdık, önce ‘geleceğim’ dedi, sonra ‘grup çıkmayacaksın dedi’ şeklinde konuştu. Şaban Sevinç’in Bizim TV’sine çıkacaktı, onu da engelledi" dedi. 

Yarkadaş, "Sen eğer bu 10 milyon euroyu kimin için istediğini sormuyorsan Veyis Ateş’in savunmasını isteyip bu işin içinden sıyrılamazsın. Niye korkuyorsun sen? 10 milyon isteyen ahlaksız, namussuz, şerefsiz kim ya da kimlerse bunun açığa çıkartılması lazım" diye konuştu. 

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Korkusuz gazetesi yazarı Barış YarkadaşVeyis AteşFatih AltaylıSevilay YılmanHabertürk TV

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