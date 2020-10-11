Barış Terkoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'berduş' cevabı: Sırf kendisine laf söyledi diye birilerini dövdüren...

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, YOL TV'nin Youtube kanalında yayınlanan 'Açık Konuşalım' programında kendisi için isim vermeden 'Berduş' ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. Terkoğlu, "Sokakta evsiz bir adam olmayı, sırf kendisine laf söyledi diye birilerini dövdüren güç sahibi olmaya tercih ederim" dedi.

'Berduş' kelimesinin Türkçe'ye Farsça'dan geçtiğini belirten Terkoğlu, "Aslında çok olumsuz bir laf değil. 'Elini omzunun üstünde taşıyan' oradan geliyor. Bir mülkiyetin içinde yaşamayan, gezen bir tür dervişlik yapan, hikâye anlatan insanlara biz 'berduş' derdik. Mülkiyet düzeni yükselince evsizleri, barksızları aşağılamak için 'berduş' lafını kullanmaya başladık. Bu açıdan bakarsak ben Saray düzeninin bir parçası olarak olmayanlara yapılmış bütün hakaretleri üzerime alırım, hiç sorun değil" diye konuştu.

"Bir güç oluşumunun parçası olma bana daha büyük bir hakarettir" diyen Terkoğlu, "Ben sokakta evsiz yürüyen bir adam olmayı, sırf bana iki kelime laf söyledi diye birilerini dövdüren güç sahibi olmaya tercih ederim" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, isim vermeden "O berduşa sesleniyorum, ben senin gibi birinin öbürünün adamı değilim, bu milletin adamıyım; kimin adamın olduğun da belli, kimlerle iş tuttuğunuz da, kime uşaklık yaptığınız da belli" demişti.

"Emniyetin içerisinde 10 civarında Nurcu grup var"

Terkoğlu, aynı röportajda emniyet teşkilatı içerisinde yapılanmış 'okuyucular' 'yazıcılar' gibi isimlerle adlandırılan 10 civarında nurcu grup olduğunu da söyledi.

Eski Menzil şeyhinin oğlunun, verdiği bir röportajda, can korkusu nedeniyle hastaneye gitmediğini söylediğini hatırlatan Terkoğlu, "Eğer siz de onun gibi o cemaatin hedefi haline gelirseniz, o zaman tehlike ne demek anlarsınız" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Menzil tarikatının elinde olduğunu iddia eden Terkoğlu, yargı ve emniyetteki cemaat gruplarını sıraladı.

TIKLAYINIZ - Barış Terkoğlu, "en tehlikeli tarikatlar" sorusunu yanıtladı: Emniyetin içerisinde 10 civarında Nurcu grup var

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