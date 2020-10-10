Barış Terkoğlu, "en tehlikeli tarikatlar" sorusunu yanıtladı: Emniyetin içerisinde 10 civarında Nurcu grup var

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, emniyet teşkilatı içerisinde yapılanmış 'okuyucular' 'yazıcılar' gibi isimlerle adlandırılan 10 civarında nurcu grup olduğunu söyledi.

Yol TV'ye verdiği röportajda, eski Menzil şeyhinin oğlunun, verdiği bir röportajda, can korkusu nedeniyle hastaneye gitmediğini söylediğini hatırlatan Terkoğlu, "Eğer siz de onun gibi o cemaatin hedefi haline gelirseniz, o zaman tehlike ne demek anlarsınız" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Menzil tarikatının elinde olduğunu iddia eden Terkoğlu, yargı ve emniyetteki cemaat gruplarını sıraladı.

Röportajın tamamı için tıklayın