Barış Atay’dan MHP’li Yönter’in suçlamalarına yanıt: Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, yangın noktalarından canlı yayın yaparak yetkililere çağrıda bulunan Şahan Gökbakar’ı hedef almasının ardından Barış Atay ile de polemik yaşadı. Barış Atay kendisine suçlamalar yönelten Yönter’e “Çok içlendiysen, ağlayarak günlüğüne yazabilirsin” dedi.

Yönetmen ve oyuncu Şahan Gökbakar, orman yangınlarıyla ilgili “Help Turkey” etiketiyle paylaşım yapan sanatçıları hedef alan Yeni Asır Gazetesi’nin manşetine tepki göstermişti. Gökbakar, sosyal medyada yaptığı canlı yayında “İşte yok efendim medyada böyle manşetler atıp. ‘Help Turkey’ yazan sanatçılara fişlemeler, hedef göstermeler… ‘Siz nerenin sanatçısısınız…’ Siz nerenin gazetecisiniz? Siz hangi ülkenin basınısınız? Bir kendinize onu sorun önce! Siz hangi ülkede haber yapıyorsunuz? Siz hangi ülkede gazete çıkarıyorsunuz? Önce kendinize bunu sorun” ifadelerini kullanmıştı.

Gökbakar’ın bu paylaşımları üzerine MHP’li Yönter, “Seviyen aynen Recep İvedik… Ligin Ceren ile Celal’deki rolünle birleşik! Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar…Ancak Türk devleti güçlüdür bunu da traji komik aklından çıkarma…Güldürmeden önce utanmayı dene!” ifadeleriyle Gökbakar'a yüklendi.

Gökbakar da MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in kendisine yönelik "Boş kafanın almadığı işlere karışma" sözlerine "Kimin seviyesi Recep İvedik" diyerek yanıt verdi.

Şahan Gökbakar Yönter'e şu yanıtı verdi:

"Ne yapacağım ben şimdi bu hakaretleri yiyip yutkunayım mı? 2 çocuk babası, 40 yaşında adamım. Hadi geçtim ünlülüğü münlülüğü, benim 2 çocuğum ve eşim var ya. Hayırdır ya boş kafanın içi, düşmüşsün düşeceğin kadar. Hayırdır? Utan mutan neye utanacağım ya? Sesimi mesimi bıraktım, insanlara yardıma koşturdum bundan mı utanacağım İzzet Ulvi Bey amcacım? Gerçekten kalbimi kırdınız. Sizin gibi bir pozisyona gelmiş, bir milletvekiline bu tarz bir üslubu yakıştıramadım. Bir kere ben Recep İvedik değilim. Benim adım Şahan Gökbakar. Recep İvedik karakteri benim kaleme aldığım hayali bir karakter. Yaşamıyor, gerçekte hayatta yok. Bu nedir ya, hayırdır inşallah. Anam babam benim böyle konuşmuyor. Kimin seviyesi Recep İvedik acaba?"

Bunun üzerine sosyal medya hesabından Gökbakar'ın videosunu paylaşan Barış Atay da Yönter'e 'Recep İvedik' benzetmesi yaptı ve şunları yazdı;

"Şahan Gökbakar “Recep İvedik hayali bir karakter, yaşamıyor” diyerek anlatmaya çalışmış. Fakat, yaşıyor(lar) İzzet Ulvi Yönter’e bakınca daha net anlıyorsunuz. İşte o da kravat takmış, traş olmuş, makam sahibi versiyonu…"

Atay'ın kendisiyle ilgili tweet'ini alıntılayan Yönter de şunları yazdı;