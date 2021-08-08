Şahan Gökbakar'dan 'Boş kafanın almadığı işlere karışma' diyen MHP'li Yönter'e yanıt: Kimin seviyesi Recep İvedik

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, orman yangınları konusunda sosyal medyadan global yardım talep sanatçıları hedef alan Yeni Asır'ın manşetine tepki gösteren oyuncu Şahan Gökbakar'a, "Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar" dedi.

MHP'li Yönter, yangının başından beri sahada çalışmalara destek veren ve sosyal medyadan yayın yapan oyuncu Şahan Gökbakar'ı hedef aldı.

Gökbakar'ın "Help Turkey" kampanyasına katılan sanatçıları hedef alan Yeni Asır manşetine tepki gösterdiği videoyu paylaşan Yönter şunları yazdı:

"Seviyen aynen Recep İvedik... Ligin Ceren ile Celal’deki rolünle birleşik! Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar...Ancak Türk devleti güçlüdür bunu da traji komik aklından çıkarma...Güldürmeden önce utanmayı dene!"

Şahan Gökbakar Yönter'e şu yanıtı verdi:

"Ne yapacağım ben şimdi bu hakaretleri yiyip yutkunayım mı? 2 çocuk babası, 40 yaşında adamım. Hadi geçtim ünlülüğü münlülüğü, benim 2 çocuğum ve eşim var ya. Hayırdır ya boş kafanın içi, düşmüşsün düşeceğin kadar. Hayırdır? Utan mutan neye utanacağım ya? Sesimi mesimi bıraktım, insanlara yardıma koşturdum bundan mı utanacağım İzzet Ulvi Bey amcacım? Gerçekten kalbimi kırdınız. Sizin gibi bir pozisyona gelmiş, bir milletvekiline bu tarz bir üslubu yakıştıramadım. Bir kere ben Recep İvedik değilim. Benim adım Şahan Gökbakar. Recep İvedik karakteri benim kaleme aldığım hayali bir karakter. Yaşamıyor, gerçekte hayatta yok. Bu nedir ya, hayırdır inşallah. Anam babam benim böyle konuşmuyor. Kimin seviyesi Recep İvedik acaba?"