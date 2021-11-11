Polonya'dan "mülteci taşıma" suçlamasına Ankara'nın yanıtı

Belarus’la aralarındaki sığınmacı krizine ilişkin konuşan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Türkiye’yi İstanbul ve Minsk arasında açık koridor bırakmakla ve Belarus’a sınıra binlerce sığınmacı götürmeye yardım etmekle suçladı.

Avrupa Birliği’nden yetkililer ise İstanbul’dan Minsk’e uçan Türk Hava Yolları uçakları ve Rusya’nın havayolu şirketi Aeroflot’un uçaklarının sığınmacılar ve mültecilerin geçişin görmezden geldiğini söylüyor. THY söz konusu iddiaların temelsiz olduğu yanıtını verdi.

Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurtuluş, Polonya'dan "mülteci taşıma" suçlamasını, Ankara'nın buna yanıtını ve Türkiye'nin dış politikasına ilişkin son gelişmeleri "Dış politika ile İçli Dışlı''da yorumladı.

AB’nin yaptırım kararları doğrultusunda Avrupa havayollarının Minsk’e seferlerini durdurmasına karşın THY’nın haftada kırkı bulan Belarus uçuşlarını sürdürmesi nedeniyle Türkiye’nin hedef alındığına dikkat çeken Barçın Yinanç şöyle konuştu:

“Uluslararası havacılık kurallarına göre, uçulan ülke makamlarınca verilen vizeye sahip bir yolcuya, sırf Suriye’li yada Irak’lı olduğu için uçağa binemezsin denilemiyor. Ancak THY’nin de dikkatli davranmaya çalıştığı, çeşitli önlemleri devreye soktuğuna dikkat çekiliyor. Örneğin Ortadoğu çıkışlı Minsk uçuşları için bilet satılmıyor; Minsk uçuşlarında tek yön değil, çift yönlü bilet alımı mecbur kılınıyor”

Türkiye'nin 'Demokrasi Zirvesi'ne davet edilmemesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmemesini de değerlendiren Yinanç, davetli ülkeler listesine dikkat çekerek "Biden ile Erdoğan'ın Roma'da yaptığı ve iyi geçtiği söylenilen bir görüşmenin hemen akabinde davet edilmemesi dikkat biraz dikkat çekti. Davetli ülkeler listesi çelişkilerle dolu, zaten insan hakları aktivistleri tarafından da tartışılan bir liste oldu. Bu listede Irak gibi Filipinler gibi bir ülke varken Türkiye'nin olmamasını açıkçası normal şartlarda yadırgarım" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın davetli ülkeler listesine yönelik eleştirilere verdiği yanıtı da aktaran Yinanç, "Bence ABD ne olursa olsun Türkiye'nin zaten kendisiyle çalışmaya hazır olduğunu, davet edilmese de buna tepki koymayacağını düşündüklerini zannediyorum" diye konuştu.

Yarın yapılacak Türk Konseyi zirvesi

Programda yarın yapılacak Türk Konseyi zirvesi de ele alındı. Yinanç’ın verdiği bilgilere göre, yarın Vizyon 2040 belgesinin yayınlanması bekleniyor. Başta Rusya ve Çin olmak üzere bölge güçlerinin mercek altına alacağı belgede Türkiye ile Orta Asya Cumhuriyetlerinin bundan sonraki işbirliğine dair bir yol haritası açıklanacak.

Zirvede Türk Konseyi’nin Türk Devletleri Teşkilatı adı altında uluslararası örgüt haline dönüşmesi kararı alınacak.

Şimdiye kadar Türk Konseyi’ne mesafeli duran Türkmenistan da gözlemci statüsü alacak.