Bakan Koca'nın "3. doz aşı olabilmek için bilimsel çalışmalar devam etmektedir" sözleri Erdoğan'ın "3. doz aşımı da oldum" sözlerini hatırlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılarla ilgili açıklamasında söylediği "Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir" sözü, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT'deki canlı yayında "3. doz aşımı da oldum" sözlerini hatırlattı.

Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada Koronavirüs'ün 3. doz aşısının yapılıp yapılmayacağına ilişkin konuşurken "Elde edeceğimiz somut bilimsel verileri sizlerle de paylaşarak yol haritamızı kesinleştirmiş olacağız" diyerek "Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

3. doz aşı konusundaki bilimsel çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Koca'nın açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran'da katıldığı TRT yayınında "3 doz aşımı oldum; antikor ile ilgili adımı da attım, hamdolsun 2 bin 160'ı yakaladım" bilgisini paylaşmıştı.

Uzmanlar, Erdoğan'ın 3. doz açıklamasına tepki göstermişti. TTB Merkez Konseyi 2.Başkanı Ali İhsan Ökten konuyla ilgii "5 ayda 3 doz uygulaması dünyada görülmüş şey değil" demişti.

TIKLAYIN - Erdoğan: 3 doz aşımı oldum; antikor ile ilgili adımı da attım, hamdolsun 2 bin 160'ı yakaladım

TIKLAYIN - Erdoğan’a "3. doz" tepkisi

Video: Yol TV