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Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ten işsiz bırakılan gazeteciler belgeseli: Persona Non Grata!

03 Mayıs 2015 17:33

İşsiz bırakılan gazeteciler ve bu bağlamda medyaya yapılan baskılar, Hasan Cemal'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün "Persona Non Grata" adlı belgeseliyle kayda geçirildi. Belgeselde, görüş, haber ve yazıları nedeniyle işsiz bırakılan gazetecilerin hikâyeleri, kendi anlatımlarıyla dile getiriliyor. P24'ün desteğiyle hazırlanan, Tuluhan Tekelioğlu'nun çektiği, müziğini Erhan Güleryüz'ün yaptığı, Fazıl Say'ın da eserlerini kullanma izni verdiği belgeselin ilk gösterimi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü etkinlikleri kapsamında sponsorluk desteği veren İsveç İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirildi. P24'ün hayata geçirdiği projede sırasıyla şu isimlerin anlatımlarına yer verildi: Can Dündar, Fatih Yağmur, Uluç Özcü, Sibel Oral, Ahmet Şık, Murat Aksoy, Hasan Cemal, Derya Sazak, Fatih Altaylı, Bekir Coşkun, Ayşenur Arslan, Gürkan Hacır, Sevim Özay, Rıdvan Akar, Aydın Doğan, Doğan Ertuğrul, Yekta Kılıç, Tuğçe Tatari, Mustafa Kuleli.

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P24işsiz bırakılan gazetecilerbelgeselPersona Non Grata

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