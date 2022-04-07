Aydınlık paylaştı: TGB'lilerin ABD personelinin başına çuval geçirmeye çalıştığı görüntüler

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin, bir ABD personelinin başına çuval geçirmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

Aydınlık'ta yeralan habere göre, İstanbul Sarayburnu’na gelen ABD Donanmasına ait 6. Filo’da görev yapan savaş gemisini karşılayan TGB üyelerinin, ABD personeli olduğu belirtilen kişinin başına çuval geçirmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, TGB üyelerinin bu kişinin başına çuval geçirmeye çalıştığı görülüyor.

Ne olmuştu?

6. Filo'ya ait savaş gemisinin İstanbul Sarayburnu'na demirlemesinin ardından TGB üyeleri, gemiden inen bir kişinin başına çuval geçirdiklerini duyurmuştu.

Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu kişinin "ABD askeri" olduğunu iddia ederek, şu açıklamada bulunmuştu:

"Sarayburnu’nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik… ABD’nin kaos planlarına, Amerika’nın taşeronları FETÖ ve PKK’ya, Türkiye’yi kuşatmak isteyen üslerine, on düvele karşı, mazlum milletlerin katili, yenilen ABD’ye bir kez daha çuvalımızı geçirdik."

İstanbul Valiliği, kişinin askeri gemide görevli bir sivil olduğunu açıklamıştı

İstanbul Valiliği, Türkiye Gençlik Birliği'nin (TGB), "ABD askerinin başına çuval geçirdiğini" iddia ettiği eylemdeki şahsın, askeri gemide görevli bir sivil olduğunu açıklamıştı.

ABD askeri gemisinde görevli sivil personelin başına çuval geçirme girişiminde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 17 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

TIKLAYIN - "ABD askeri" diye gemide görevli sivil personelin kafasına çuval geçiren 17 TGB'li serbest bırakıldı

TIKLAYIN - TGB'nin kafasına çuval geçirdiğini iddia ettiği "ABD askeri" sivil personel çıktı!