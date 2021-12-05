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Avukatlardan Feyzioğlu klibi: Arkanı dön ve çık, istenmiyorsun artık!

05 Aralık 2021 23:12

Türkiye Barolar Birliği yeni Başkanı Erinç Sağkan oldu. Avukatlar, Ajda Pekkan'ın "Arkanı dön ve çık" şarkısının sözleriyle  video kolajı hazırlayıp eski başkan Metin Feyzioğlu'na gönderme yaptı.

Üç sandıkta 348 delegenin oy kullandığı seçimlerde, TBB'nin yeni başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu. Sağkan'ın listesine 182 delege blok olarak oy verdi, Feyzioğlu'nun listesine de 156 delege blok oy verdi.

Bu klibi çoklu baro karşıtı eylemlerin hemen öncesinde hazırlanan videonun fikir sahibi, video düzenleyicisi geçen sene yaşamını yitiren Avukat Aybars Adıgüzeldi. 

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