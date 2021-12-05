Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu'nda seçimler bitti. TBB'nin 9. Başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu. Böylece TBB'de 8,5 yıllık Metin Feyzioğlu dönemi bitmiş oldu.

TBB’nin 36. Olağan Genel Kurulu’nda bugün seçim yapıldı. Mevcut Birlik Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve dün genel kurulda konuşabilmek için usulen aday olan Mardin Barosu delegesi Medeni Ayhan’ın yarıştığı başkanlık seçimi sonuçlandı.

Üç sandıkta 348 delegenin oy kullandığı seçimlerde, TBB'nin yeni başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu. Sağkan'ın listesine 182 delege blok olarak oy verdi, Feyzioğlu'nun listesine de 156 delege blok oy verdi.

Sağkan'ın ekibindeki yönetim, disiplin kurulu üyeleri de seçildi.

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Feyzioğlu’nun oy kullandığı sandıktan da Sağkan’a daha fazla oy çıkması dikkat çekti. 1 No’lu sandık sonuçlarına göre Sağkan 60 delegenin oyunu alırken, Feyzioğlu 54 oyda kaldı.

Feyzioğlu 8,5 yıldır görevdeydi

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 26 Mayıs 2013 tarihinde TBB'nin 32. Olağan Genel Kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak TBB 8. Başkanı seçilmişti. Feyzioğlu, yaklaşık 8,5 yıldır Barolar birliği Başkanlığı'nı yapıyordu.

Yeni Başkan Sağkan'dan açıklama

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına seçilen eski Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, Metin Feyzioğlu döneminde yaşananları anımsatarak, “Bütün meslektaşlarımızın çok ciddi tepkisini çektiği bu dönemde bu sonucun kaçınılmaz olduğuna inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği’nin 36. Olağan Genel Kurulu’nda Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, başkanlığa seçildi. Sağkan, ilk değerlendirmesinde eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun döneminde yaşananları hatırlatarak, “Bütün meslektaşlarımızın çok ciddi tepkisini çektiği bu dönemde bu sonucun kaçınılmaz olduğuna inanıyorum” dedi.

Sağkan, delegelerin tamamının oy kullandığına dikkat çekerek, “Türkiye Barolar Birliği’nin 36. Olağan Genel Kurulu’ndan güçlü bir ses çıkması anlamı taşımaktadır. Önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Genel Kurul en yüksek karar organımızdır, değişimden yana tavrını almıştır” diye konuştu.

Sağkan anne ve babasıyla sarılarak da seçim sonucunu kutladı.

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) yeni başkanı Erinç Sağkan, oy sayımının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sağkan, mesleğinin ve meslektaşlarının sorunlarının çözümü noktasında çalışacaklarını belirterek, "Ülkemizde son yıllarda insan hakları ihlallerinin arttığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı ve tartışmaya açıldığı bir noktada Türkiye Barolar Birliği'ne yurttaşlarımızın çok ama çok ihtiyacı bulunmaktadır. Maalesef geçtiğimiz döneminde bu anlamda gerek mesleki sorunların iyileştirilmesinde gerekse hukukun üstünlüğünün tesisi için yeterli çabayı sarf etmediğine inandığımız bir anlayışın bugün itibariyle sonuna gelmiş bulunuyoruz" dedi.

TBB'nin hangi anlayışla ilerleyeceğini anlatan Sağkan, "Bugün itibariyle başlayan şey; Türkiye'de hiçbir avukatın, hiçbir baronun yalnız kalmayacağıdır. Bugün itibariyle başlayan şey; bu ülkede hiçbir yurttaşın savunmasız kalmayacağıdır. Bugün itibariyle artık TBB'nin kapıları ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dışlamadan tüm avukatlara açık olacaktır. Bugün itibariyle TBB yurttaşın sesi, avukatın yanı başında yer alan en güçlü meslek örgütü olacaktır" diye konuştu.

"150 bin avukatın 81 baronun yönettiği bir TBB göreceksiniz"

Birliği yönetmeye değil, birlikte yönetmeye talip olduklarını söyleyen Sağkan, "Bu sebeple de tek başına bir adaylık açıklamasıyla ortaya çıkmadım. Çok sayıda baro başkanımızın, delegemizin, meslektaşımızın ortak iradesiyle yola çıktık. Ve devamında da bütün kararları ortaklaşa aldık. Bundan sonra da ortak akılla, kolektif bilinçle alınacak kararlarla 150 bin avukatın, 81 baronun yönettiği bir TBB göreceksiniz. Meslektaşı yerlerde sürüklendiği zaman müvekkilleriyle özdeşleştirip tutuklandığı zaman kafasını kuma gömen değil, meslektaşının yanı başında yer alan; haksızlığa, hukuksuzluğa, en üst perdeden karşı çıkan bir TBB göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Erinç Sağkan kimdir?

Erinç Sağkan, 1995 yılında eğitime başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. 24 Nisan 1978 doğumlu olan Sağkan, Ankara Barosu’nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ,2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılında Ankara Barosu Başkan Yardımcısı oldu. Sağkan, 2018 yılında seçildiği Ankara Baro Başkanlığı görevini iki dönemdir yürütüyordu.