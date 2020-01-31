Arçelik Hindistan pazarına ‘yaşamla’ giriyor: Kadınlar istihdam edilecek, 'sari'ye özel çamaşır makinesi ve çiçekli buzdolapları üretilecek

Ahmadabad / Hindistan

Hindistan’ın Gujerat eyaletinin en büyük şehri Ahmadabad yabancı yatırımcıların göz bebeği.

Büyük sanayi yatırımlarını çekebilmek için vergi düzenlemesinden, alt yapı projelerine kadar uluslararası şirketlere cazip gelecek ne varsa yapılıyor.

Hindistan’ın bu cazip yatırım bölgesini gözden kaçırmayan yatırımcılardan biri de Koç Grubu. Global stratejisi Hindistan’da büyümek ve bu strateji ilk meyvesini verdi.

3 yıl önce imzaları atılan ve 5 yıl içinde 2,5 milyon buzdolabı üretecek fabrika Ahmadabad’da açıldı.



Tata Grubu Yönetim Kurulu üyesi Noel Tata(sağda) ve Levent Çakıroğlu



Koç Topluluğu’nun ev teknolojileri şirketi Arçelik bünyesindeki Beko ile Tata Grubu’nun Voltas Şirketi’nin yarı yarıya kurdukları Voltbek Asya Pasifik bölgesinin en büyük üreticisi olmayı hedefliyor.

Koç Holding’in CEO’su Levent Çakıroğlu hedefin 10 yıl içinde 180 milyon dolarlık yatırım olduğunu söylüyor.

Yatırımlarını Bangladeş, Pakistan ve Tayland’tan sonra Hindistan’a yönlendiren Koç Grubu 1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan’da büyüyebildiği kadar büyüme arayışında…

Fabrikanın açılış töreninde konuşan Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun 32 farklı para birimini yönettiğini, iş yerlerinde 48 farklı dil konuşulduğunu, 150 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, Türkiye dışında 62 üretim tesisi ve pazarlama şirketi bulunduğunu açıkladıktan sonra ekledi: "Son 5 yılda otomotiv, enerji ve dayanıklı tüketim sektörleri başta olmak üzere kombine bazda 38 milyar TL seviyesinde yatırım gerçekleştirdik. Türkiye içinde yatırımlarımız devam edecek ama global olarak da büyüme hedefimiz çok güçlü…"

Dünya beyaz eşya pazarında yüzde 41'lik paya sahip olan Asya Pasifik bölgesi çok önemli bir pazar ve bu pazarda Arçelik Beko -Tata ortaklığı ‘Voltbek’ en büyük payı kapmayı hedefliyor.

Levent Çakıroğlu(solda) ve Hakan Bulgurlu(sağda)

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu’ya göre Avrupa’daki yatırımlarla Asya’daki yeni yatırımlar bir araya geldiğinde İpek Yolu üzerinde bir ‘Beko Yolu’ oluşturmuş olacaklar.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ise Asya Pasifik bölgesinin yeni yatırımlar için önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini özellikle vurguluyor. 1,3 milyar nüfusu ile Hindistan’ın 2024 yılında 5 trilyon dolarlık dev bir ekonomiye dönüşeceği, 2050 yılına kadar da dünyanın ikinci büyük ekonomisi olacağı öngörülüyor. Türkiye-Hindistan arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolara yaklaşmış durumda ve her geçen gün büyüme vadediyor.

Ahmadabat’taki açılış töreninde konuşan Voltas Limited Yönetim Kurulu Başkanı Noel Tata’ya göre de Hindistan’a yatırım kaçırılmayacak bir fırsat:

“Hızla 5 trilyon dolarlık bir ekonomi olma yolunda ilerleyen Hindistan pazarında dayanıklı tüketim sektörü için olağanüstü büyüme fırsatları görmeye devam ediyoruz. ‘Make in India’ programı kapsamında önemli bir adım olan bu üretim tesisi ile pazar liderliği hedefimize daha da yaklaşacağız. Beyaz eşya sektörünün küresel liderlerinden olan Arçelik ile Hindistan'da tüketici kliması pazarında liderliği üstlenen Voltas arasındaki işbirliğinin ürünü olan Voltbek, büyüme arzumuzu desteklemek üzere dünya standardındaki üretim tesisini hayata geçirdi; Arçelik’in teknoloji ve yenilikçi ürün geliştirme yeteneklerini, Voltas'ın marka ve dağıtım gücünü birleştirerek.”

'Arçelik-Beko Hindistan’ın genişleyen ve alım gücü artan orta sınıfının önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor'

Ahmadabad’ta açılan fabrika

Gelelim Ahmadabad’ta açılan fabrikaya... Fabrika ilk etapta Hindistan pazarına uygun sadece buzdolabı üretecek. Üzeri çiçekli farklı renklerde, kimi küçük kimi büyük…

60.000 metrekare kapalı, 240.000 metre kare açık alana kurulu dev bir tesis. İleri teknoloji ile kurulmuş. Üretim kapasitesi şu anda yıllık 1 milyon adet. Gelecek 5 yıl içinde yıllık üretim kapasitesinin 2,5 milyon adete çıkması hedefleniyor. İlk etapta Hindistan pazarına yönelik üretim yapılacak ama Hindistan’a komşu ülkeler, Asya Pasifik ve Kuzey Afrika için de üretim hedefleniyor. Fabrika tam kapasiteyle üretime geçtiğinde 2000 kişiye istihdam sağlayacak. Arçelik-Beko‘nun Türkiye’deki fabrikalarında çalışan mühendisler Ahmadabad tesisilerinde yerel elemanları, mühendisleri, çalışanları eğitecekler.

Tesis buzdolabı üretiminde belli bir noktaya gelince çamaşır makinesı da üretmeye başlayacak. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Hindistan dayanıklı tüketim pazarının büyüklüğünün de üç yıl içinde 36 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini, 5 yıl içinde resmin tamamen değişeceğini ve yüzde 10 pazar payını hedeflediklerini söylüyor.

‘Voltbek sosyal dönüşüme de liderlik etmiş olacak'

Ahmadabad tesisleri 1000 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Türkiye gibi Hindistan’da kadın istihdamının artması yönünde önemli projeler yürüten bir ülke. Tesislerde kadın çalışanlara istihdam imkanı sağlanması, kadınların işe alımlarında kadınların erkeklere tanınan fırsatlardan eşit yararlanmalarının sağlanmasını hedeflediklerini söyleyen Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu global iklim krizi konusunda da duyarlı olduklarını ve üretilecek olan buzdolabı ve çamaşır makinelerinde enerji ve su tasarrufu için ileri teknoloji geliştirdiklerini söylüyor.

Arçelik CEO’su Bulgurlu da kadınlar ve çevre konusunda özellikle hassas olduklarını vurgulayarak, “Hindistan’da iklim ve yol koşullarını göz önünde bulundurarak ürünlerimize ek dayanıklılık testleri uyguluyoruz. Tüketicinin sebze ve meyve ağırlıklı beslendiğini gördüğümüz için buzdolaplarında taze gıda bölmelerini daha geniş tuttuk. Ayrıca Muson ikliminin etkisinde olan ülkede çamaşır kurutmanın güç olmasından yola çıkarak bu iklime uygun özel bir kurutma programı geliştirdik. Hindistan’da pek çok kadın geleneksel kıyafetleri ‘Sarileri’ makinede yıpranacağı endişesiyle elde yıkıyor. Bu nedenle çamaşır makinelerine Sariler için hassas yıkama programları ekledik. Tasarımda da Hint tüketicisinin zevklerine hitap edecek renkli ve çiçekli model alternatiflerini pazara sunduk” diyor.



Geleneksel Hint kıyafeti 'sari' giyen kadınlar



Buzdolabından sonra üretilecek çamaşır makinelerinin bazılarını tepeden doldurmalı olacak şekilde de üretmeyi planlıyorlar. Sebebi basit. Özellikle kırsal kesimde yaşayanların taşıma suyla çamaşır makinesi kullanabilmesini sağlamak. Hindistan’da buzdolabı ve çamaşır makinesi olan ev sayısı düşük… Bulaşık makinesi ise çok az .Bu nedenle Hindistan’ın güçlü ve halk tarafından sevilen markası Tata ile ortak üretim önemli. Daha çok kadına daha kaliteli yaşam sağlama yolunda da bir adım.

‘Mustafa Koç’un da hayaliydi’

Ahmadabad’daki fabrika açılışına Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Tata Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Noel Tata, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Voltas CEO’su Pradeep Bakshi ve Voltbek CEO’u Jayant Balan’ın katıldı. Koç Holding ve Arçelik Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel hem fabrikanın girişine fidan dikti hem de üretilen ilk buzdolaplarının kapağını imzaladı.

Semahat Arsel fabrika bahçesine ağaç dikerken...

Kapakların üzerine atılan imzalar arasında fabrikanın kurulmasını hayal eden ancak vefatı nedeniyle bu hayalinin gerçekleştiğini göremeyen Mustafa Koç’un imzası da vardı



