‘Arap turist’ tartışması | İstiklal Caddesi’nde turistlere sorduk: Nereden geldiniz?

06 Nisan 2022 19:11
Yıllardır gündemde olan tartışma bir kez daha canlandı. Gazete köşelerinde ve sosyal medyada, İstiklal Caddesi'nin Arap turistlerden geçilmediği ve bu iddiaya karşı olan görüşler yarışıyor.
"- Kendi ülkemizde turist olduk…
- Esnaf bize yüz vermiyor…
-Çok bozuldu…" diyen de var, bu gözleme karşı çıkan da...
Örneğin Twitter’a "turist ve İstiklal caddesi" ya da "turist ve Beyoğlu / Taksim" yazarsanız hararetli tartışmanın ilginç örneklerini göreceksiniz.
Peki İstiklal Caddesi'nde yabancı turist dağılımı nasıl?
Öğrenmek için T24’ten Berna Abik İstiklal Caddesi’ne çıkıp rastgele bir örneklemle turistlere nereli olduklarını sordu.
İşte o yanıtlar…
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