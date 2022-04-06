‘Arap turist’ tartışması | İstiklal Caddesi’nde turistlere sorduk: Nereden geldiniz?

Yıllardır gündemde olan tartışma bir kez daha canlandı. Gazete köşelerinde ve sosyal medyada, İstiklal Caddesi'nin Arap turistlerden geçilmediği ve bu iddiaya karşı olan görüşler yarışıyor.

"- Kendi ülkemizde turist olduk…

- Esnaf bize yüz vermiyor…

-Çok bozuldu…" diyen de var, bu gözleme karşı çıkan da...

Örneğin Twitter’a "turist ve İstiklal caddesi" ya da "turist ve Beyoğlu / Taksim" yazarsanız hararetli tartışmanın ilginç örneklerini göreceksiniz.

Peki İstiklal Caddesi'nde yabancı turist dağılımı nasıl?

Öğrenmek için T24’ten Berna Abik İstiklal Caddesi’ne çıkıp rastgele bir örneklemle turistlere nereli olduklarını sordu.

İşte o yanıtlar…