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Spor

Antalya Açık Tenis Turnuvası'na özel açılış

22 Haziran 2018 17:50

Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası, paralimpik tenisçi Büşra Ün'ün Perge Antik Kenti'nde yaptığı açılış vuruşuyla başladı. Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde 24-30 Haziran tarihleri arasında bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilecek Turkish Airlines Antalya Open, Perge Antik Kenti'nde paralimpik tenisçi Büşra Ün ve turnuvada ana tabloda mücadele edecek Sırp sporcu Dusan Lajovic'in karşılaştığı gösteri maçıyla başladı. Antalya'da turizmde bu yıl 'Perge Yılı' olması nedeniyle turnuvanın başlangıç vuruşu için antik kentte tören düzenlendi. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, turizmciler ve sporcular katıldı.

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