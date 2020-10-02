Ankara Adliyesi önünde bekleyen HDP'li vekillere polis müdahalesi

6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında tutuklanan HDP'li milletvekillerine destek amacıyla Ankara Adliyesi önünde bekleyen milletvekilleri ve parti yöneticilerine polis müdahale etti.

Ankara Adliyesi önünde bekleyen milletvekilleri ile polis arasında başlayan tartışma, polisin müdahalesi ile arbedeye dönüştü.

'Kobani eylemleri' soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, HDP Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Nazmi Gür, eski milletvekili Ayla Akat Aka, Eski BDP Eş Genel Başkanı ve milletvekili Emine Ayna, HDP eski MYK üyeleri Bircan Yorulmaz, Berfin Özgü Köse, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, Pervin Oduncu, İsmail Şengün ve Cihan Erdal, eski HDP Genel Saymanı Zeki Çelik, HDP RTÜK üyesi Ali Ürküt ve eski milletvekili Prof. Dr. Emine Beyza Üstün tutuklandı.

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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