Kars Belediyesi'ne kayyım atanmasıyla HDP'nin elinde il belediyesi kalmadı!

6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında tutuklanan HDP Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in görevden alınmasıyla, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 65 belediyede seçimi kazanan HDP'nin elinde il belediyesi kalmadı.

HDP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 3'ü büyükşehir, 5'i il, 45'i ilçe, 12'si belde olmak üzere toplam 65 belediye kazandı. 6 belediye başkanına "KHK'lı olduğu" gerekçesiyle mazbata verilmedi.

Diyarbakır Bağlar, Kars Digor’a bağlı Dağpınar Beldesi, Van’a bağlı Edremit, Çaldıran Tuşba ilçeleri, Erzurum Tekman’da seçimi büyük farkla kazanan başkanların yerine seçimde ikinci gelen AKP’li belediye başkan adaylarına mazbata verilmişti.

Seçimin üzerinden 5 ay geçmeden 19 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyım atandı.

Son olarak Kars Belediyesi'yle beraber HDP’nin şu ana kadar 48 belediyesine kayyım atanmış oldu.

Önceki dönem de Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yönetiminde bulunan 102 belediyeden 96’sına kayyım atanmıştı.