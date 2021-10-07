Altın Portakal Film Festivali | 'Okul Tıraşı' film ekibi T24'te: Sıra dışı bir atmosferdeki sıradan insanların hikayesi bu

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı. Ulusal Uzun Metraj bölümünde yer alan filmlerden 'Okul Tıraşı' filminin yönetmeni Ferit Karahan, senarist Gülistan Acet, oyuncular Samet Yıldız ve Cansu Fırıncı T24'te Muammer Brav'a konuk oldu. Senarist Acet, "Sıra dışı bir atmosferdeki sıradan insanların hikayesi bu" diyerek filmi anlattı.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Koronavirüs koşullarında salgın önlemleri ile başladı. Festivalin Ulusal Uzun Metraj bölümünde yarışan 'Okul Tıraşı' filminin yönetmeni Ferit Karahan filmi şöyle anlattı:

"'Okul Tıraşı', şehirden tamamen uzak, baskı ve disiplinle yönetilen bir yatılı okulda, esrarengiz bir şekilde hastalanan ve durumu her an kötüye giden Yusuf'un hikayesi aslında. Başta bürokratik engellere ve karın yolları kapatmasına takılıyor. Öğretmen ve arkadaşlar karı beklerken yüzleşmeler ortaya çıkıyor."

Filmin otobiyografik özellikler taşıdığı görüşü hakkında yönetmen Karahan, "Ne kadar otobiyografik olduğunu ben de kestiremiyorum. Mutlaka gerçekliğe dayanan bir öyküsü var ama oyuncuların davranışları dramanın getirdiği şeyler bize. Tamamen otobiyografik diyemeyiz, değildir de diyemeyiz" dedi.

"Sıra dışı bir atmosferdeki sıradan insanların hikayesi"

Senarist Gülistan Acet, film hakkında şunları söyledi:

"Ferit'in yorulduğu yerde direksiyonu ben aldım, benim yorulduğum yerde o aldı. Biz tabii bir ajitasyon çekme çabasıyla yapmadık bunu ama daha az da dramatik şey göstermiş olsaydık sanki o gerçekliğe ihanet edecekmişiz gibi geliyor bana. Nihayetinde sıra dışı bir atmosferdeki sıradan insanların hikayesi bu. İnsanları kötülemek yerine orada süregelen sistemi eleştirmek bize daha doğru geldi."

"Sette çok şey öğrendim"

Filmin başrolü Samet Yıldız, filmi şöyle anlattı:

"Yusuf çok ailesini özlüyor. Duygusal biri. Ama bu zaman içinde arkadaşları ona sert davrandığı için onlara dişini göstermek zorunda. Karşılık vermezse ezilecek. Ben çok keyif aldım. Sette bize yardımcı oluyorlardı, çok şey öğrendim."

"Filmin anlatısına çok inandım"

Filmde despotik bir öğretmeni canlandıran Cansu Fırıncı ise şunları kaydetti:

"Despotik bir ortamın içinde o despotizmi uygulamak durumunda olan bir öğretmeni canlandırdım. Oradaki çocuklarla kurduğunuz bağ ile büründüğünüz rol arasındaki makas çok açık oluyor. Benim de bir yatılı okul geçmişim var 6 ay süren. Benzeri şeylere maruz kaldığım için ne olduğunu çok iyi anlayabildiğim bir şeye denk geldi benim açımdan. Anlatısına çok inandım."