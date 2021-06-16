Akşener'den "Hamdolsun" diyen Erdoğan'a: Şu ezikliğe bakar mısınız, böyle bir yüzsüzlük olabilir mi?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, Biden görüşmesi öncesi, “24 Nisan’ı gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşme sonrasında, “Hamdolsun, hiç gündeme gelmedi” sözlerine tepki gösterdi. Akşener, “Hesap soramadığı gibi, bir de hamdolsun çeken ezikliğe bakar mısınız? Kendisi gündeme getirmesi gerekirken getirmemiş, ama hamdolsun Biden da gündeme getirmemiş. Vay be, halimize bakar mısınız?” sözlerini kaydetti.

"Dünün 'Ey Biden'ı, bugünün 'Dostum Biden'ı oluverdi. İşte size Sayın Erdoğan'ın bipolar dış politika anlayışının son örneği" diyen Akşener, "İşte size kanka diplomasisinin Türkiye'yi getirdiği son nokta" dedi.

TIKLAYIN - Akşener'den Biden görüşmesi yorumu: İşte size Sayın Erdoğan'ın bipolar dış politika anlayışının son örneği