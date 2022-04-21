Akşener: Selvi hanım için elektrik borcunu ben ödeyebilirim; Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur

Kırşehir'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili, "3.5 milyon civarında elektrik abonesinin elektriği kesik, Sayın Kılıçdaroğlu oraya dikkat çekmek amaçlı bir tutum aldı, olumlu değerlendiriyorum bu tutumunu. Bu elektrik ve doğalgaz parasının bir şekilde ortadan kaldırılmasının fiyatı ne biliyor musunuz? 1 milyar 225 milyon lira. Cengiz İnşaat'ın ve Turkcell'in vergi borcunun silinmesinden daha düşük" dedi. Akşener Selvi Kılıçdaroğlu için de "Ama tabii bu işte Selva Hanımın durumu zor. Sayın Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur, müsaade ederse ben ödeyebilirim hanenin elektrik borcunu. O da Selva Hanım için" diye konuştu.

Akşener şunları söyledi;

"1 milyar 225 milyon lira, Cengiz İnşaat'ın ve Turkcell'in vergi borcunun silinmesinden daha düşük"

"Sayın Kılıçdaroğlu bu elektrik paralarını ödememe tutumuyla 3.5 milyon civarında elektrik abonesinin elektriği kesik, 1.5 milyona yaklaşan bir doğalgaz abonesinin de doğalgazı kesik dolayısıyla oraya dikkat çekmek amaçlı bir tutum aldı. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi tabii basının, herkesin ilgisini çekti bir genel başkanın evinin elektriğinin kesilmiş olması. Dolayısıyla umarım Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu, 3.5 milyon elektriği kesilmiş hanenin, insanların elektriğine dair dikkat çeker. Bu sebeple hem iktidarın hem de bu zor durumdaki insanların iktidar tarafından problemlerinin çözülmesi için bir adım atılmasına sebep olur. Bu açıdan çok olumlu değerlendiriyorum bu tutumunu. Ama şimdi bir şey daha var bakın bu elektrik ve doğalgaz parasının bir şekilde ortadan kaldırılmasının fiyatı ne biliyor musunuz? 1 milyar 225 milyon lira. Cengiz İnşaat'ın ve Turkcell'in vergi borcunun silinmesinden daha düşük. Buna dikkat çekmek istiyorum aracılığınızla ama tabii bu işte Selva Hanımın (Selvi Kılıçdaroğlu) durumu zor. Sayın Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur. Müsaade ederse ben ödeyebilirim hanenin elektrik borcunu. O da Selva Hanım için."

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