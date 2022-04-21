T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Zamlar geri çekilene kadar faturamı ödemeyeceğim" demişti; Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi

"Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir"

21 Nisan 2022 12:23

Zamlar geri alınana kadar faturasını ödemeyeceğini söyleyen CHP lideri  Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriklerinin kesildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Hepiniz malumu milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler enerjiye yaptıkları zamlar 3 yılda yüzde 400'ü aştı. 'Geri çekin zamları' dedim çekmediler. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır. Ekmek gibidir, hava gibidir, su gibidir hakkındır elektrik ey halkım" ifadelerini kullandı. 

2021 yılında 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriğinin kesildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Çektiğimiz, size çektirilen çileye bakın Allah aşkına" dedi. 

"Et ve Süt Kurumu'na yatağa aç giren çocuklar için gitmiştim oysa zavallı yoksul çocuklarımız hem aç hem ışıksız giriyorlar yataklara" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu eşkıya düzenine karşı faturamı ödemeyeceğimi söyledim. Ödeyemeyeceğim için değil, ödeyebilirim ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada ben de olmak istedim. 'Halil İbrahim sofrası'na ben de oturmak istedim. Ödemedim. Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim" diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu ayrıca bu akşam saat 21.00'de bundan sonraki sürece dair bir video yayınlayacağını söyledi. 

Kılıçdaroğlu, söz konusu videoyu "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" notuyla paylaştı. 

TIKLAYIN - Bahçeli: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elektriği derhal kesilmelidir

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan "elektrik faturası" tepkisi: Sizin feriştahınız gelse ben donmam, mücadele ederim

 

 

 

Kemal Kılıçdaroğluelektriği kesildi

Diğer Videolar

Babacan'ın pazarda sohbet ettiği vatandaş: Emekli öldü, yaşamıyor

Buğday tarlası alev alev yandı, çiftçi mahsulü hasat ederek kurtarmaya çalıştı

Erdoğan: Biz bu ülkede iktidara yürürken seçme ve seçilme yaşı 30'du; 30'da aldığımız seçme ve seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e indirdik

Arnavutköy'de ambulansa yol vermeyen araç sürücüsü cep telefonu kamerasına yansıdı

Ankara Akyurt - Çankırı Yolu, sel nedeniyle araç trafiğine kapandı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24