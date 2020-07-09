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Akşam yazarı Turgay Güler, 'et yiyemiyorum' diyen vatandaşı hedef aldı: Vücudu protein manyağı olmuş

09 Temmuz 2020 17:23

Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler, bir sokak röportajında "Bir işte çalışmasına rağmen et yiyemiyorum; karnımı doyuramıyorum" diyen vatandaşın konuşmasını 'provokasyon' olarak niteledi. Güler, 'provokasyon' iddiasını şu sözlerle açıkladı; "Et yiyemediğini, beslenemediğini, aç yattığını iddia ediyor. Ayaklanma çağrısı yapıyor. Maşallah kaslarına bakın hele! Vücudu protein manyağı olmuş."

Sosyal medya hesabından OdaTv'nin haberini alıntılayan Güler şunları yazdı; 

"Şu kirli provokasyona bakar mısınız! Et yiyemediğini, beslenemediğini, aç yattığını iddia ediyor. Ayaklanma çağrısı yapıyor. Maşallah kaslarına bakın hele! Vücudu protein manyağı olmuş. Camiye gidiyormuş huzur bulamıyormuş. Daha neler neler."

Tüylü Mikrofon'un sokak röportajında konuşan bir vatandaş, "Her şey güzel' diyorlar. Kitap okumak istiyorum ama okuyamıyorum. Geçim derdinden kendimi geliştiremiyorum. Kendimden kısmama rağmen rahat bir hayat yaşayamıyorum" demişti. 

'Bir işte çalışmasına rağmen et yiyemediğini ve karnını doyuramadığını' belirten vatandaş, "Ben senin için 'köpek' gibi çalışıyorum. Eğer ben güzel yaşayamıyorsam sen de yaşamayacaksın" diye konuşmuştu. 

Vatandaşın konuşması sosyal medyada gündem olmuştu. 

TIKLAYINIZ - Vatandaşın konuşması gündem oldu: 'Her şey güzel' diyorlar; çalışmama rağmen karnımı doyuramıyorum

 

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