Vatandaşın konuşması gündem oldu: 'Her şey güzel' diyorlar; çalışmama rağmen karnımı doyuramıyorum

Tüylü Mikrofon'un sokak röportajında konuşan bir vatandaş, "Her şey güzel' diyorlar. Kitap okumak istiyorum ama okuyamıyorum. Geçim derdinden kendimi geliştiremiyorum. Kendimden kısmama rağmen rahat bir hayat yaşayamıyorum" dedi.

'Bir işte çalışmasına rağmen et yiyemediğini ve karnını doyuramadığını' belirten vatandaş, "Ben senin için 'köpek' gibi çalışıyorum. Eğer ben güzel yaşayamıyorsam sen de yaşamayacaksın" diye konuştu.

Vatandaşın konuşması sosyal medyada gündem oldu.