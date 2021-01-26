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AKP'ye yakınlığı ile bilinen Abdurrahman Uzun'dan zam isyanı: Millet senden racon kesmeni bekliyor reis

"Tarım büyüyorsa biz niye bu kazık gibi fiyatlarla karşılaşıyoruz Sayın Bakan?"

26 Ocak 2021 11:30

AKP'ye destek videolarıyla tanınan Abdurrahman Uzun, son dönemde başta ayçiçek yağı olmak üzere birçok gıda ürününe gelen yüksek zamlar konusunda hükümete ve bakanlığa eleştirilerde bulundu. 

Kendi Youtube kanalından yaptığı yayında gıda fiyatlarındaki yükselişin önlenmesi için bir adım atılmadığını söyleyen Uzun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek market fiyatlarına müdahale etmesini istedi ve "Hani diyordun ya 'bu topraklarda raconu ben keserim' diye. İşte bu dönem millet senden racon kesmeni bekliyor reis" dedi. 

"Birileri ayağınızın altını boşaltıyor sayın Cumhurbaşkanım. Birileri sizi milletle karşı karşıya getirmeye çalışıyor" diyen Uzun, "Bu millet aç kalırsa sizin yanınızda durmaz. Dünya siyasetine bir bakın. Bu milletin cebine dokunursan 'tamam' der" ifadelerini kullandı.

Uzun, ayrıca meyve ve sebzedeki fahiş fiyatlarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslenerek "Tarım yüzde 5.3 büyüyerek ekonomimize önemli katkı sağladı deniliyor. Tarım büyüyorsa biz niye bu kazık gibi fiyatlarla karşılaşıyoruz Sayın Bakan?" dedi.
 
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Abdurrahman UzunCumhurbaşkanı Erdoğanayçiçek yağıMillet senden racon kesmeni bekliyor reisTarım ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliZAM İSYANI

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