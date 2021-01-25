Erdoğan fiyatların düşürülmesi talimatı verdi: Yağ, bakliyat, sebze ve meyvede fiyatlar öncelikli meselemiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yağ, bakliyat, sebze ve meyvede fiyatlar öncelikli meselemiz. Vatandaşın gıda ürünlerini daha ucuza tüketmesi lazım" diyerek fiyatların düşürülmesi talimatı verdiği belirtildi. Sabah'ın haberine göre Erdoğan ekonomi yönetiminden gıda fiyatlarındaki artışın arka planında araştırılmasını istedi.

Bankalar düşük faizli kredi kullandırmalı

Enflasyon ve faizi düşürmenin öncelikli meseleleri olduğunu de belirten Erdoğan, dünyadan örnekler vererek "Neden bizde yüksek? Vatandaşı hem faiz hem enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz. Bankalar vatandaşa, esnafa, işletmelere düşük faizli kredi kullandırmalı. Bunu vatandaşa yansıtmalı" dedi. Bankalara seslenen Erdoğan, "Bankalar kârlarıyla övünüyor. Kazansınlar ama yapsınlar. Vatandaşın, esnafın, yatırımcının, sanayicinin yanında yer alsın" dedi.