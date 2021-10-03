AKP’den ayrılan araştırmacı Faruk Acar: Liderliğine inandığım için Akşener ile çalışmaya başladım

Gazeteci Semra Topçu, uzun yıllar AKP ile çalıştıktan sonra İyi Parti ile anlaşan Andy-Ar Araştırma şirketi Başkanı Faruk Acar'ın "Liderliğine inandığım için Akşener ile çalışmaya başladım" dediğini ifade etti.

Uzun bir dönem AKP‘nin seçim stratejilerini belirlemede görevli isimlerden olduğu söylenen Andy-Ar Araştırma şirketi Başkanı Faruk Acar, AKP'den ayrıldıktan sonra İyi Parti ile çalışmaya başlamasını gazeteci Semra Topçu'ya değerlendirdi.

KRT TV'de yayınlanan 'Haftanın Panaroması' programında, Faruk Acar ile konuyla ilgili konuştuğunu ifade eden Semra Topçu, şunları söyledi;

"Kendisi AKP'ye çalışan bir Araştırma Şirketi Başkanı. Önceki gün Akşener'le çarlışmaya başlayacak diye bir haber çıktı. Gerçi AKP'yi 2 yıl önce bırakmıştı ama yeni adresi bilinmiyordu, 2 gün önce Fatih Altaylı yazdı. AKP'yi tek terk eden Faruk Acar değil duygusu var o yüzden önemli. Şöyle dedi Faruk Acar; '2 aydır çalışmaya başladık Meral Akşener'le, 2 aydır İyi Parti'yle çalışıyorum. Çünkü ben Akşener'e inandım. İnanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. İyi Parti'nin ülkenin geleceğinde etkin rol olacağını düşünüyorum. Liderine inanıyorum. Onun kazanacağını düşünüyorum. İyi Parti'yi farklı seçmenlerle buluşturabilecek bir profesyonel süreç başlattık. İnanmak başarmanın yarısıdır' dedi."

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