AKP'li Şamil Tayyar: AK Parti’den milyonlar kazanan Faruk Acar, Akşener’e çalışacakmış; üst mercilerdeki yandaşlarını da al git

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, AKP'den ayrılarak İyi Parti ile çalışacağı açıklanan Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar'ı eleştirdi.

Tayyar, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Duyduk ki düne kadar AK Parti’den milyonlar kazanan Faruk Acar, Akşener’e çalışacakmış. Git. Bizde üst mercilerdeki yandaşlarını, paydaşlarını, iş ortaklarını da al git" dedi.