AKP'nin seçim kampanyalarını yürüten Faruk Acar, AKP'den neden ayrıldığını ve İyi Parti'ye geçiş sürecini anlattı

Uzun yıllar AKP ile çalıştıktan sonra İyi Parti ile anlaşan Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar, AKP'den ayrılış nedenini ve İyi Parti ile çalışma sürecini anlattı.

Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalına konuk olan Acar, AKP'den ayrılışının siyasi bir nedeni olmadığını profesyonel nedenlerle ayrıldığını söyledi. İyi Parti ile 2 aydır çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Acar, "2 aydır devam eden bir süreç. Dün itibariyle kamuoyuna sızdı. Zaten bir buçuk 2 yıldır AKP’den ayrılmıştım. 2019 yerel seçimleri sonrası böyle bir ayrılık zaten söz konusuydu. İyi Parti’yle de yaklaşık 2 aydır yol yürümeye başladık. İlk olarak 26 Ağustos’ta Malazgirt’le ilgili film yaparak başlamıştık." dedi.

Özdemir'in "Siz mi AK Parti’yi bıraktınız AK Parti mi sizi bıraktı?" sorusunu yanıtlayan Acar, "Vallahi çok zor bir soru bu. Karşılıklı diyebilirim. Bana göre ben müsaade istedim ama tabi bu ne kadar mümkün, sonuçta bunun bir giriş, gelişme, sonuç bölümü var. Şöyle izah edeyim, dünden beri çok sayıda telefon aldım. Bütün çevrem, hayatım, sizin de girizgahını yaptığınız gibi hayatımın merkezinde olan bir siyasi partinin içerisinden çıkmanın mutlaka zorluğu var." ifadeleriyle yanıt verdi.

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